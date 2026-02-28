Conmebol se retracta y realiza inesperada acción tras asegurar que Alianza Lima tiene 25 títulos

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Todo parecía un homenaje histórico, pero terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para la Conmebol, que se retractó y realizó una inesperada acción tras asegurar que Alianza Lima tiene 25 títulos, un detalle que desató indignación en Matute.

Documental de Conmebol enciende la polémica

Todo empezó cuando la Copa Libertadores difundió un documental conmemorando el recordado triunfo de Alianza Lima sobre Boca Juniors en la mítica La Bombonera, una clasificación histórica que dejó fuera al 'Xeneize' desde la tanda de penales.

Sin embargo, al final del metraje apareció una frase que encendió la furia de la hinchada blanquiazul. En pantalla se leía literalmente: "Alianza Lima es uno de los grandes equipos del Perú. 25 veces campeón peruano ".

Ese detalle no pasó desapercibido. Para los hinchas íntimos, el mensaje no solo reducía el número de campeonatos, sino que además le quitaba la estrella de 1934, uno de los títulos más defendidos por el club de La Victoria.

Pero eso no fue todo. Para muchos hinchas, el texto también borraba de un plumazo el histórico tetracampeonato, uno de los grandes orgullos del cuadro blanquiazul.

Conmebol se retracta y edita documental

El malestar fue inmediato en redes sociales. Durante varios días, los hinchas expresaron su molestia contra la máxima entidad del fútbol sudamericano y exigieron una rectificación. Y la respuesta no tardó tanto como muchos pensaban.

Quienes volvieron a revisar el documental en las plataformas oficiales se llevaron una sorpresa: la parte final en la que se mencionaba que Alianza Lima tenía 25 títulos ya no existe. Es decir, la Conmebol decidió eliminar completamente ese dato del video.

Ahora, el cierre del material se limita únicamente a destacar que Boca Juniors nunca había disputado una fase previa del torneo continental y que, en su primera experiencia en esa instancia, fue eliminado por Alianza Lima.

Títulos que defiende Alianza Lima

De acuerdo con el recuento que maneja Alianza Lima, estos son los campeonatos que integran su historial, incluyendo el título de 1934:

Campeonato de la Liga Provincial de Football de Lima (7) :

1918, 1919, 1927, 1928, 1931, 1932, 1933 y 1934.

: 1918, 1919, 1927, 1928, 1931, 1932, 1933 y 1934. Campeonato de Selección y Competencia (1):

1948.

1948. Campeonato Profesional (6):

1952, 1954, 1955, 1962, 1963 y 1965.

1952, 1954, 1955, 1962, 1963 y 1965. Torneo Descentralizado (9):

1975, 1977, 1978, 1997, 2001, 2003, 2004, 2006 y 2017.

1975, 1977, 1978, 1997, 2001, 2003, 2004, 2006 y 2017. Liga 1 (2):

2021 y 2022.

Así, la Conmebol se retractó y realizó una inesperada acción tras asegurar que Alianza Lima tiene 25 títulos, al eliminar el dato del documental de la Copa Libertadores.