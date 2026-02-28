Futbolista de UTC ARREMETE contra Alianza Lima tras derrota en Cajamarca: "Siempre les regalan los partidos"

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima venció con lo justo 1 a 0 a UTC, en su visita al estadio Héroes de San Ramón gracias a un tanto de Renzo Garcés, mientras el cuadro blanquiazul celebraba sus tres puntos obtenidos, en la escuadra rival la molestia se dio a conocer tras la contundente opinión del defensa Piero Serra, quien no se calló nada.

Arremete contra Alianza Lima por gol de la victoria

El jugador del cuadro del elenco 'Gavilán', en diálogo posterior al partido, apuntó hacia el árbitro del partido perteneciente a la quinta fecha del Torneo Apertura, Mike Palomino al igual que contra la escuadra íntima tras indicar que en la jugada previa al gol del triunfo no debió cobrarse tiro de esquina a favor de los 'íntimos'.

En un inicio resaltó que en varios pasajes del cotejo fueron mejores pese que en el gramado estaban con un hombre menos debido a una roja que recibió tempranamente Luis Arce y cuestionó radicalmente la decisión final del juez del encuentro.

Pero eso no quedaría allí no más debido a que totalmente ofuscado y sin pelos en la lengua se dirigió fuertemente al plantel dirigido por Pablo Guede asegurando que son beneficiados en el torneo local.

"Le supimos jugar de igual a igual y por una pelota parada, encima creo que ... siempre pasa esto en la Liga 1, nunca la toque (la pelota). Girotti la tiró al córner y cobró (el árbitro) a favor de ellos, pero siempre les regalan los partidos", manifestó indignado Piero Serra.

El club victoriano debería DENUNCIAR a Piero por manchar la honra del club.



Universitario seria uno de los beneficiados, ya que enfrenta a UTC en dos semanas.#Liga1TeApuesto pic.twitter.com/Sdtid99kRG — Expertos del Deporte (@DeportesExperto) February 28, 2026

Un triunfo mínimo, pero que sirve para liderar

Alianza Lima y UTC se enfrentaron en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga1 2026 que tuvo de todo, pero sobre todo expulsiones y polémica al final.

Desde temprano Luis Arce, jugador del elenco cajamarquino vio la tarjeta roja tras una jugada peligrosa en la que disputó el balón con Marcos Huamán y le propinó una patada en el rostro.

Pese a que en el campo Alianza Lima era superior en cantidad de jugadores, no pudo sacar provecho de ello y, por el contrario, mostró imprecisión así con falta de lucidez para imponer su juego. A ello se le sumó que el cuadro dirigido por Carlos Bustos realizaba varios cortes de balón deteniendo constantemente el trayecto del partido.

Posteriormente, en el cuadro íntimo ingresaron Kevin Quevedo, Federico Girotti y Piero Cari para sumar volumen ofensivo, pero no se generó peligro en área cajamarquina e inclusive Eryc Castillo fue expulsado. A los 94' Renzo Garcés clavó un testazo y batió al golero Angelo Campos dándole a Alianza Lima el agónico triunfo.

Es en este contexto que, Piero Serra, jugador de UTC, arremetió contra Alianza Lima tras su triunfo debido a que consideró que le regalan los partidos en el torneo local.