Selección Peruana: Estos son los convocados para los próximos amistosos contra Rusia y Chile

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Empieza oficialmente el nuevo reto para el equipo de todos. A través de sus plataformas oficiales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la lista de convocados de la "Bicolor" para sus dos últimos amistosos internacionales que sostendrá en este 2025.

Como se recuerda, el último encuentro de los dirigidos interinamente por Manuel Barreto fue el pasado 10 de octubre, cuando en su visita a Chile perdieron 2 a 1. Ahora, no solo buscarán una revancha ante el clásico rival, también volverán a una tierra muy especial y recordada para todos los peruanos.

Y los convocados son...

La gran "novedad" en este nuevo capítulo de la selección es la conformación de 33 jugadores, entre los que destacan los denominados 'Eurocausas' para conocer su potencial, capacidad de adaptación y potencial a futuro. En ese sentido, resaltan los nombres de Fabio Gruber (Nuremberg - Alemania), Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt - Alemania) y Francesco Andrealli (Como 1907 - Italia). A continuación, la lista completa de convocados:

Arqueros:

Pedro Gallese (35)

Diego Enríquez (23) - Sporting Cristal

Diego Romero (24) - CA Banfield - ARG

César Bautista (18) - Sporting Cristal (Sparring)

Defensas:

Renzo Garcés (29) - Alianza Lima

Miguel Araujo (31) - Sporting Cristal

Luis Abram (29) - Sporting Cristal

César Inga (23) - Universitario

Rafael Guzmán (17) - Universitario (Sparring)

Matías Lazo (22) - FBC Melgar

Marcos López (25) - FC Copenhague - DIN

Cristian Carbajal (26) - Sport Boys

Fabio Gruber (23) - FC Nurnberg - ALE

Philipp Eisele (18) - Eintracht Frankfurt (Sparring) - ALE

Volantes:

Jesús Pretell (26) - Sporting Cristal

Martín Távara (26) - Sporting Cristal

Maxloren Castro (17) - Sporting Cristal

Jairo Concha (26) - Universitario

Jesús Castillo (24) - Universitario

Carlos Cabello (28) - ADT

Erick Noriega (24) - Gremio Porto Alegre - BRA

Piero Quispe (24) - Sidney FC - AUS

Francesco Andrealli (18) - Como 1907 (Sparring) - ITA

Piero Cari (18) - Alianza Lima

Delanteros:

Álex Valera (29) - Universitario

Kevin Quevedo (28) - Alianza Lima

Jhonny Vidales (33) - FBC Melgar

Kenji Cabrera (22) - Vancouver Whitecaps FC - CAN

Joao Grimaldo (22) - Riga FC - LET

Jair Moretti (18) - Sporting Cristal (Sparring)

Bryan Reyna (27) - CA Belgrano - ARG

Adrián Ugarriza (28) - Hapoel FC - ISR

Yordy Reyna (32) - Rodina Moscú - RUS

¡𝗟𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗮 𝗟𝗮 𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 🇵🇪!



Presentamos la lista de convocados para los amistosos ante Rusia 🇷🇺 y Chile 🇨🇱.



📎 https://t.co/SxtdOL1gA1#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/tqUZ9kklfD — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 6, 2025

Y un día toco volver a Rusia

Con referente a la fecha de los amistosos, ambos se disputarán en Rusia, país donde Perú jugó su último mundial en 2018 de la mano de Ricardo Gareca. Tras aquel hito histórico luego de 36 años de espera, la "Blanquirroja" hará presencia en San Petesburgo y Sochi, esperando contar con su fiel hinchada incondicional.

Su primer encuentro lo disputará el miércoles 12 de noviembre ante el cuadro local, desde el mediodía (hora peruana), en el Gazprom Arena, San Petesburgo. Posteriormente, volverá a enfrentar a Chile el 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi, también desde las 12:00 m.

La selección espera lograr resultados positivos no solo en el marcador, también desde lo táctico para cerrar el año de la mejor manera posible luego de su mala campaña en la última Eliminatoria, donde acabó penúltima con 12 puntos.

Una nueva oportunidad nace los jóvenes talentes, quienes buscarán el respaldo de los más experimentados y mundialistas, muy probablemente, quienes estén diputando sus últimos partidos amistosos con la "Bicolor".