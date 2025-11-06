RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Selección Peruana: Estos son los convocados para los próximos amistosos contra Rusia y Chile

La Federación Peruana de Fútbol anunció la lista de 33 jugadores para los amistosos ante Chile y Rusia. Entre los jóvenes llamados por Manuel Barreto destaca el defensor peruano-alemán Fabio Gruber.

Selección peruana vuelve a Rusia desde 2018.
Selección peruana vuelve a Rusia desde 2018. La Bicolor / "X" (Twitter)

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 06/11/2025

Empieza oficialmente el nuevo reto para el equipo de todos. A través de sus plataformas oficiales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la lista de convocados de la "Bicolor" para sus dos últimos amistosos internacionales que sostendrá en este 2025. 

Como se recuerda, el último encuentro de los dirigidos interinamente por Manuel Barreto fue el pasado 10 de octubre, cuando en su visita a Chile perdieron 2 a 1. Ahora, no solo buscarán una revancha ante el clásico rival, también volverán a una tierra muy especial y recordada para todos los peruanos

Y los convocados son...

La gran "novedad" en este nuevo capítulo de la selección es la conformación de 33 jugadores, entre los que destacan los denominados 'Eurocausas' para conocer su potencial, capacidad de adaptación y potencial a futuro. En ese sentido, resaltan los nombres de Fabio Gruber (Nuremberg - Alemania), Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt  - Alemania) y Francesco Andrealli (Como 1907 - Italia). A continuación, la lista completa de convocados:

Arqueros:

  • Pedro Gallese (35)
  • Diego Enríquez (23) - Sporting Cristal
  • Diego Romero (24) - CA Banfield - ARG
  • César Bautista (18) - Sporting Cristal (Sparring)

Defensas:

  • Renzo Garcés (29) - Alianza Lima
  • Miguel Araujo (31) - Sporting Cristal
  • Luis Abram (29) - Sporting Cristal
  • César Inga (23) - Universitario
  • Rafael Guzmán (17) - Universitario (Sparring)
  • Matías Lazo (22) - FBC Melgar
  • Marcos López (25) - FC Copenhague - DIN
  • Cristian Carbajal (26) - Sport Boys
  • Fabio Gruber (23) - FC Nurnberg - ALE
  • Philipp Eisele (18) - Eintracht Frankfurt (Sparring) - ALE

Volantes:

  • Jesús Pretell (26) - Sporting Cristal
  • Martín Távara (26) - Sporting Cristal
  • Maxloren Castro (17) - Sporting Cristal
  • Jairo Concha (26) - Universitario
  • Jesús Castillo (24) - Universitario
  • Carlos Cabello (28) - ADT
  • Erick Noriega (24) - Gremio Porto Alegre - BRA
  • Piero Quispe (24) - Sidney FC - AUS
  • Francesco Andrealli (18) - Como 1907 (Sparring) - ITA
  • Piero Cari (18) - Alianza Lima

Delanteros:

  • Álex Valera (29) - Universitario
  • Kevin Quevedo (28) - Alianza Lima
  • Jhonny Vidales (33) - FBC Melgar
  • Kenji Cabrera (22) - Vancouver Whitecaps FC - CAN
  • Joao Grimaldo (22) - Riga FC - LET
  • Jair Moretti (18) - Sporting Cristal (Sparring)
  • Bryan Reyna (27) - CA Belgrano - ARG
  • Adrián Ugarriza (28) - Hapoel FC - ISR
  • Yordy Reyna (32) - Rodina Moscú - RUS

Y un día toco volver a Rusia

Con referente a la fecha de los amistosos, ambos se disputarán en Rusia, país donde Perú jugó su último mundial en 2018 de la mano de Ricardo Gareca. Tras aquel hito histórico luego de 36 años de espera, la "Blanquirroja" hará presencia en San Petesburgo y Sochi, esperando contar con su fiel hinchada incondicional.

Su primer encuentro lo disputará el miércoles 12 de noviembre ante el cuadro local, desde el mediodía (hora peruana), en el Gazprom Arena, San Petesburgo. Posteriormente, volverá a enfrentar a Chile el 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi, también desde las 12:00 m.

La selección espera lograr resultados positivos no solo en el marcador, también desde lo táctico para cerrar el año de la mejor manera posible luego de su mala campaña en la última Eliminatoria, donde acabó penúltima con 12 puntos.

Una nueva oportunidad nace los jóvenes talentes, quienes buscarán el respaldo de los más experimentados y mundialistas, muy probablemente, quienes estén diputando sus últimos partidos amistosos con la "Bicolor". 

