¡Es oficial! Selección Peruana presentó su nueva camiseta de cara a los amistosos de noviembre

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana cerrará un 2025 para el olvido afrontando dos amistosos internacionales en la próxima Fecha FIFA. De la mano de Manuel Barreto en la dirección técnica de manera interina, el combinado patrio viajará hasta la lejana Rusia para medirse ante el local y ante el seleccionado chileno.

Selección Peruana presenta novedosa camiseta

A pocos días de estos duelos, la marca de las tres rayas que viste a la Bicolor, presentó la nueva camiseta oficial a través de sus redes sociales. En esta publicación se observa la nueva indumentaria la cual presenta algunos cambios en las características más tradicionales de la misma.

La histórica franja roja varía justo en el centro presentando una ligera inclinación. Además, el color rojo de la misma se muestra aún más intensa junto con vivos que resaltan esta nueva tonalidad.

Lo curioso de esta camiseta es que se podrá encontrar en modelo jugador e hincha logrando una mayor comodidad en los hinchas de la Selección Peruana. La indumentaria ya se encuentra disponible en la web de Adidas.

"Por primera vez, la camiseta estará disponible en dos versiones: jugador e hincha, cada una con características adaptadas a distintos niveles de rendimiento y comodidad. Además, la colección se amplía con modelos para bebés y niños pequeños", indicaron.

Edison Flores junto con la nueva indumentaria de la Selección Peruana.

José Jerí visitó las obras de la Videna en San Luis

Durante la jornada de este último martes 4 de noviembre, el presidente de la República José Jerí visitó las obras que se vienen realizando en la Videna de San Luis al lado de Agustín Lozano, presidente de la FPF, y Jean Ferrari, director de fútbol de la entidad.

El mandatario felicitó la gestión del nacido en Chongoyape quien también se mostró contento por esta visita oficial. Además, el mandamás del fútbol peruano señaló que se aseguró la realización de la final de la Copa Libertadores la cual se dará en el Estadio Monumental el próximo 29 de noviembre.

"Ha sido muy importante recibir al Presidente Jerí, quien nos trasladó su deseo de regresar al término de las obras. Hemos recibido su felicitación por la gestión y estamos en excelentes coordinaciones para que los importantes eventos que vienen como la CONMEBOL Libertadores sean exitosos, así como el avance deportivo de nuestras selecciones", señaló Lozano.

De esta manera, Adidas presentó el nuevo modelo de camiseta de la Selección Peruana para lo que serán los amistosos internacionales de noviembre ante Rusia y Chile.