Manuel Barreto debutó con agónica derrota: Perú sucumbió al último minuto ante Chile por un autogol

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La era interina de Manuel Barreto a cargo de la selección de Perú comenzó con derrota. La selección nacional disputó su único amistoso de esta fecha FIFA ante Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, y se marchó con un 2-1 producto de un autogol cuando se jugaba el cuarto y último minuto del tiempo adicional.

Perú se puso arriba en el marcador

A pesar de que el cuadro de la 'estrella solitaria' tuvo más tiempo el balón, la 'blanquirroja' fue la que encontró la vía para anotar. Al minuto 40 de la primera parte, César Inga llegó por banda izquierda y con un amago se sacó a un defensor rival, quedando perfilado para su pierna derecha y colocando el remate ante el meta Lawrence Vigouroux.

En el complemento Chile empezó a presionar con más intensidad y a explotar la banda derecha de Matías Lazo, quien en varias oportunidades se vio superado cuando le ganaban pelotas a las espaldas. Así llegó el tanto de la igualdad a los 63', cuando Vicente Pizarro sacó un centro al área chica para que Ben Brereton solo la empuje.

Cuando se disputa el tiempo agregado, la 'roja' tuvo un tiro de esquina a su favor, que fue mal lanzado, saliendo del área. Sin embargo, Maximiliano Gutiérrez tomó el esférico y realizó una buena acción por izquierda, amagando para dentro y sacando un remate que no tenía destino de gol, pero que Lazo desvió del trayecto de Diego Enriquez.

Sin tiempo para más, Perú sacó del medio mandando a todos sus hombres al ataque, no obstante, el pitazo del árbitro argentino Leandro Rey Hilfer decretó el final del compromiso. Debut amargo para Manuel Barreto, que hizo debutar al canterano del Bayern München, Felipe Chávez.

Próximos partidos de Perú

La selección peruana tendrá su siguiente partido amistoso también ante Chile, aunque en terreno neutral. El 18 de noviembre se verán las caras en el Stadion Fischt de Sochim en Rusia. Seis días antes, se medirá ante el combinado ruso en el estadio Krestovski de San Petersburgo.

