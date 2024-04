¡Sentimientos encontrados! Martín Cauteruccio se sincera sobre su regreso a las canchas: "Me voy triste"

Finalmente volvió. El goleador de Sporting Cristal, Martín Cauteruccio, volvió a las cancas en el partido con Cusco FC y, tras el pitazo final, reveló cómo vivió su anhelado retorno al campo de juego tras cinco fechas. ¿Qué dijo?

Las palabras del delantero uruguayo tuvieron lugar antes de que salga del gramado del Estadio Alberto Gallardo, donde no dudó en atender a la prensa y detalllar cómo fue este proceso para él.

"SENTÍ MUCHA ANSIEDAD POR LA VUELTA. FELIZ POR EL APOYO DEL HINCHA Y TRISTE PORQUE NO ANOTÉ" 🗣️ Martín Cauteruccio 🇺🇾, delantero de Sporting Cristal, sobre su regreso y el triunfo "Dos semanas estuve en cama con poca movilidad. Me pongo a punto para la recta final" #DFSHAPerú pic.twitter.com/uYJTmnffAB

Así, dio a conocer que atravesó por esta recuperación paso a paso desde sus primeras semanas en cama. Además, señaló que sientió mucha ansiedad en los días previas al encuentro con Cusco FC, pues ya pensaba en volver a ponerse la camiseta 'celeste'.

Y si bien Martín Cauteruccio aseguró estar sumamente contento por el apoyo incondicional de los hinchas de Sporting Cristal, confesó se fue un poco triste por un detalle.

Ello debido a que el goleador de los 'rimenses' no pudo anotar un gol en su regreso a las canchas. Sin embargo, el futbolista uruguayo no se deja tumbar y afirma que seguirá trabajando para recuperar su gran racha goleadora.

"Me voy un poco triste porque no pude marcar. La realidad es que el equipo se brindó al máximo. Tuve un par, hoy no se dio para que entre, pero hay que seguir entrenando con la misma actitud, con las mismas ganas", agregó.