Sin presencia peruana: FIFA decidió que el Mundial de Clubes se jugará sin árbitros nacionales

Quedan menos de dos meses para que se de inicio a la primera edición de la historia del Mundial de Clubes con la participación de 32 equipos. Como se recuerda, este torneo cambiará de formato en este 2025 ya que antes solo contaba con la presencia de 8 escuadras las cuales eran las campeonas de sus respectivas confederaciones, más el anfitrión.

Ahora, FIFA propuso esta novedosa manera de que se juegue esta competición para darle oportunidad a otros clubes y que sea muy similar a un Mundial, una Champions League y una Copa Libertadores.

Como era de esperarse, el ente rector dio a conocer la lista de árbitros que serán encargados de impartir justicia en este Mundial de Clubes 2025. Lamentablemente para el Perú de los 177 jueces, no hay ningún referí peruano para esta competencia.

Esta decisión fue tomada por el italiano y exjuez Pierluigi Colina, quien actualmente se desempeña en el cargo de presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA. Un golpe duro para el arbitraje nacional que tuvo a Kevin Ortega como último exponente en grandes torneos del mundo como fue en el Mundial Qatar 2022.

Kevin Ortega fue el último árbitro peruano en un Mundial de FIFA.

Una muestra del pobre nivel arbitral de la Liga 1 fue el encuentro entre Deportivo Garcilaso y Alianza Lima jugado el último lunes en la altura del Cusco. En dicho encuentro, el juez Joel Alarcón permitió que los jugadores de ambos equipos apliquen un juego brusco con fuerza desmedida el cual no fue pasado por alto por el director deportivo de los victorianos, Franco Navarro.

El directivo íntimo recientemente apuntó sus balas contra el juez a quien acusó de haberse convertido en protagonista del partido y de no haber tenido una buena actuación a pesar de la basta experiencia que posee.

"No se puede permitir arbitrajes como de esta noche. (Joel) Alarcón tiene demasiada experiencia, lo conocemos muy bien, pero no se puede equivocar de la forma en que se equivoca. Permitir la agresividad, con mala intensión y no cobrar una falta tan alevosa y tan evidente que el línea termina pidiendo disculpas", indicó a L1 Max.