¡Sorprendente! Maxloren Castro, futbolista de Sporting Cristal, interesaría fuertemente al City Group

30/08/2024

Maxloren Castro es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene el fútbol peruano de cara al futuro. Y es que el extremo de Sporting Cristal ha destacado en sus últimos partidos, llamando la atención del City Group.

Según el portal Proyecto Blanquirrojo, el atacante por derecha no solo estaría recibiendo particular interés del conglomerado futbolístico, sino que se perfilaría para aparecer en la lista de las promesas mundiales del portal 'The Guardian'.

Pero, lo que muchos hinchas de la selección se preguntan, es si Castro podría llegar a jugar en el Manchester City, equipo líder de este grupo de escuadras. Aquí, te explicamos si esa posibilidad es real, o no.

¿Qué es el City Group?

Definido como una sociedad que administra clubes de fútbol en diferentes países, el City Group es propiedad mayoritaria del Abu Dhabi United Group, empresa de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos.

Nació como una extensión del Manchester City, y ha comprado a diversos equipos que posteriormente impulsó hacia la élite del fútbol, como el Girona, el Troyes, Lommel SK en Bélgica o el Palermo en Italia.

¿Dónde jugaría Maxloren?

Si bien no se tiene mayor información sobre cual equipo estaría detrás de los servicios del atacante peruano, este podría reforzar a uno de los cuadros de segunda categoría del grupo, como ocurrió con Kluiverth Aguilar en su momento.

El exdefensor de Alianza Lima se quedó en el Lommel SK de la segunda división belga, donde se consolidó como jugador titular, y se encuentra esperando un traspaso a otro equipo de mayor categoría.

Usualmente, las transferencias entre cuadros del City Group se realizan de forma esporádica y en casos específicos, en donde un futbolista destaque de gran manera, como el paso de Sávio del Girona al Manchester City.

Sin embargo, y en caso sea contactado por el grupo, una transferencia de Castro a los 'citizens' sería casi imposible, pues en su puesto hay jugadores de la talla de Phil Foden, Jeremy Doku o Jack Grealish.

Castro entrena con la selección

Si bien no fue convocado en un primer momento, Maxloren Castro fue invitado a participar de los entrenamientos de la 'Bicolor' previo a los amistosos frente a Colombia y Ecuador.

No debería sorprender, en ese sentido, que en caso algún delantero sufra alguna lesión, o se ausente de la nómina final, termine siendo convocado, teniendo una oportunidad dorada.

Con todo esto en cuenta, uno se esperaría que Maxloren Castro, estrella de Sporting Cristal, interese fuertemente al City Group, que lo vería como una tremenda apuesta salida del Perú.