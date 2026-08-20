Sport Boys CAMBIA de localía: se confirma estadio donde recibirá a Sporting Cristal por el Torneo Clausura

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En un duelo atractivo, Sports Boys y Sporting Cristal se medirán por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga1 2026. Dicho encuentro está programado para disputarse el próximo sábado 29 de agosto a las 3:00 p.m.

La escuadra rosada se ubica en la 7° posición de la tabla con 8 puntos, mientras que los dirigidos por Roberto Mosquera son escoltas de Alianza Lima con 10 unidades.

¿Dónde recibirá Sport Boys a Sporting Cristal?

Finalmente, se confirmó el escenario para el duelo entre chalacos y rimenses, el Estadio Hugo Sotil, ubicado en Villa El Salvador. La dirigencia de Sport Boys había evaluado inicialmente otras alternativas, entre ellas el Estadio Nacional y el Alejandro Villanueva.

Sin embargo, la opción elegida fue el recinto de Villa El Salvador, inmueble que Alianza Lima alquila para disputar sus partidos como local en las categoría femenina y Liga 3.

Estadio Hugo Sotil cuenta con un aforo de mas de 13,000 espectadores

¿Por qué no se jugará en el Miguel Grau?

Sport Boys no podrá ejercer su habitual localía debido a que su estadio estará ocupado por el "Festival Internacional de Salsa - Chimpunazo a la chalaca", programado para el mismo 29 de agosto desde horas de la tarde.

Ante esta situación, la directiva del cuadro rosado se vio obligada a buscar un escenario alternativo para disputar este importante encuentro por el Torneo Clausura.

¿Será con doble hinchada?

Uno de los puntos aún pendientes es definir si el partido se jugará con ambas hinchadas. Sport Boys busca permitir el ingreso de sus seguidores y los de Sporting Cristal, aunque esta opción todavía no ha sido confirmada.

Los hinchas rosados no podrán instalarse en el estadio Miguel Grau contra Sporting Cristal

¿Por dónde se van a transmitir el Sport Boys vs. Sporting Cristal?

Este clásico encuentro Lima-Callao programado para el sábado 29 de agosto a las 3:00 p.m., así como el campeonato en general, podrá ser disfrutada exclusivamente a través de L1 MAX.

La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).