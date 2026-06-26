Cabo Verde hace historia tras empate con Arabia Saudita y logra clasificar a dieciseisavos del Mundial 2026

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol mundial volvió a escribir una página inesperada. En el NRG Stadium de Houston, la selección de Cabo Verde empató 0-0 con Arabia Saudita y consiguió una clasificación histórica a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La isla africana, debutante en la máxima cita, avanzó como segunda del Grupo H sin haber ganado un solo partido, sumando tres empates que le bastaron para dejar fuera a Uruguay y Arabia.

Un encuentro decisivo

El encuentro fue cerrado, con pocas ocasiones claras. Cabo Verde mostró mayor iniciativa ofensiva, pero se topó con la seguridad del arquero Mohammed Al-Owais. Arabia Saudita, golpeada por la lesión temprana de Hassan Al-Tambakti, nunca logró imponer peligro real. El arquero caboverdiano y figura del quipo, Vózinha, respondió con solvencia en las pocas llegadas rivales, asegurando el cero en su arco.

Al final, los jugadores caboverdianos siguieron atentos el desenlace de España vs. Uruguay, conscientes de que un triunfo español los colocaba en segunda posición. Cuando la noticia se confirmó, la celebración fue tan intensa como si hubieran ganado el partido.

🇨🇻 ¡ASÍ SE ENTERABAN Y CELEBRABAN LOS JUGADORES DE CABO VERDE LA HAZAÑA DE CLASIFICARSE EN SEGUNDO LUGAR! pic.twitter.com/EMKrkUM0XV — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 27, 2026

Con este resultado, la tabla de posiciones del grupo H quedó de la siguiente manera, donde una vez más, se generan sorpresas dentro del torneo.

España : 7 puntos, primera de grupo.

: 7 puntos, primera de grupo. Cabo Verde : 3 puntos, segunda, invicta con tres empates (2 goles a favor, 2 en contra).

: 3 puntos, segunda, invicta con tres empates (2 goles a favor, 2 en contra). Uruguay : 2 puntos, eliminado tras caer ante España.

: 2 puntos, eliminado tras caer ante España. Arabia Saudita: 2 puntos, también eliminado.

Una hazaña inédita

Sumado a su histórica clasificación siendo la primera vez que participan en un Munidal, Cabo Verde se suma a la lista de selecciones que lograron avanzar de fase sin ganar un partido:

Chile en Francia 1998 , con tres empates frente a Italia, Austria y Camerún.

, con tres empates frente a Italia, Austria y Camerún. Italia en España 1982, con tres empates en la fase inicial, antes de convertirse en campeona del mundo.

La isla africana ahora comparte ese selecto grupo, demostrando que la solidez defensiva y la fe colectiva pueden abrir camino en un torneo tan exigente.

Duelo contra Argentina

El premio a la resistencia será un duelo histórico: Cabo Verde enfrentará a Argentina el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. El choque promete ser una fiesta, con la campeona del mundo midiéndose a una debutante que ya hizo historia.

Para los "Tiburones Azules", será la oportunidad de seguir sorprendiendo y de mostrar que su clasificación no fue casualidad, sino fruto de un proyecto que se atrevió a soñar.

El conjunto africano se medirá ante la Argentina de Messi el próximo 3 de julio.

El empate ante Arabia Saudita no fue un partido más: fue el pasaporte de Cabo Verde a la historia del fútbol. En su primera participación mundialista, la isla africana avanzó sin victorias, pero con una convicción que contagia. Ahora, el reto será enfrentar a Argentina, un gigante que representa todo lo que aspiran a alcanzar. Pase lo que pase, los "Tiburones Azules" ya dejaron huella en torneo.