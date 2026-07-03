Crimen en Chorrillos: Presuntos sicarios asesinan a conductor en plena vía pública

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un taxista fue asesinato a balazos mientras permanecía estacionado en su vehículo en el distrito de Chorrillos. El ataque de presuntos sicarios ocurrió frente a un establecimiento de servicios, causando gran conmoción entre los vecinos, quienes exigen acciones inmediatas ante la ola de criminalidad.

Escenario del ataque y acciones policiales

Este hecho de dio cuando dos sujetos, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta, interceptaron al conductor para dispararle directamente. Según informó la Policía Nacional del Perú, la víctima, identificada como Javier Adrián Moreno Rodríguez, no logró sobrevivir al violento atentado armado.

Las autoridades señalaron que el móvil del homicidio aún es materia de investigación, aunque una de las principales hipótesis manejadas es un presunto ajuste de cuentas. Tras perpetras el crimen, los atacantes huyeron rápidamente hacia la avenida San Juan Bautista con dirección desconocida.

"Aquí en Chorrillos, lo que es el sector del Túpac, ya ha pasado tres asesinatos. Hace poco nomás mataron a un ocupante de una mototaxi, y también hace menos de un mes mataron a un muchacho ahí en la altura del estadio Pedro Ruiz Gallo", indicó.

Asimismo, los agentes de la Comisaría de Mateo Pumacahua realizaron las diligencias correspondientes siguiendo los protocolos legales. El cadáver fue trasladado ala Morgue Central de Lima para las pericias necesarias, mientras se recopilan evidencias que permitan identificar a los autores materiales del hecho.

Impacto en la comunidad y medidas de seguridad

La inseguridad se ha vuelto una preocupación constante para los vecinos, quienes denuncian que la delincuencia en Chorrillos sigue ganando terreno. Afirman que los patrullajes son insuficientes y que el estado de emergencia no ha logrado frenar la violencia que azota diariamente a la población.

Las cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente en la esquina de la tienda resultarán claves para las investigaciones. Estos dispositivos permitirán a los efectivos analizar los movimientos de los responsables y determinar la ruta exacta que tomaron después del ataque contra el taxista.

Este suceso se suma a una lista de 500 casos registrados en la capital durante el estado de emergencia. La situación exige una respuesta más eficaz por parte de las fuerzas del orden para devolver la tranquilidad a las familias y residentes del distrito chorrillano.

Este asesinato es una muestra crítica de la inseguridad ciudadana en Lima, reflejando la urgencia de estrategias policiales más efectivas ante el aumento de la violencia en el distrito que mantiene alarmada a toda la población residente en el sector.