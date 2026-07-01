Manuel Neuer se despide de Alemania por segunda vez tras eliminación contra Paraguay

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Paraguay no solo significó un golpe deportivo inesperado, sino también el cierre de una etapa histórica.

El arquero Manuel Neuer, símbolo de la Mannschaft durante más de una década, anunció su retiro definitivo de la selección nacional tras la derrota en penales, poniendo fin a una carrera internacional marcada por títulos, liderazgo y un estilo que redefinió el puesto de guardameta.

El partido que selló la despedida

El encuentro disputado en Boston terminó en un ajustado empate 1-1 en tiempo reglamentario y se definió desde los doce pasos. Neuer logró detener un disparo en la tanda, pero no alcanzó para evitar la caída por 4-3.

La eliminación fue recibida con sorpresa y críticas, ya que Alemania había mostrado irregularidades en la fase de grupos y el arquero había sido cuestionado por errores puntuales y por haber encajado goles en todos los partidos.

¡VOS! ¡EL DEFENSOR DE LANÚS! Canale engañó a Neuer y marcó el penal con el que Paraguay cazó la utopía imposible, tachó a Alemania y clasificó a 8° de final del Mundial.



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No se arrepiente de haberlo intentado

Tras el partido, Neuer expresó que la salida temprana del torneo le resultaba dolorosa y decepcionante. Reconoció que el equipo había quedado por debajo de las expectativas y que, pese a haber regresado a la selección después de un retiro previo, sentía que su ciclo había terminado.

En sus palabras, la decepción era "indescriptible", aunque también subrayó el orgullo de haber representado a Alemania y el deseo de haber aportado su experiencia a las nuevas generaciones.

Neuer debutó con la selección en 2009 y acumuló 128 partidos internacionales. Participó en cinco Copas del Mundo: 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. Su momento cumbre llegó en Brasil 2014, donde fue campeón del mundo y recibió el Guante de Oro como mejor arquero del torneo.

Además, ejerció como capitán en los Mundiales de 2018 y 2022, consolidándose como líder dentro y fuera de la cancha. Su estilo de juego, caracterizado por adelantarse y participar en la construcción ofensiva, lo convirtió en un referente del arquero moderno.

Neuer hizo oficil su decisión en redes sociales.

Repercusiones en Alemania

La prensa alemana interpretó su retiro como el final de un ciclo dorado, ya que Neuer era el último sobreviviente del plantel campeón de 2014. Su salida obliga a la Federación Alemana de Fútbol a replantear el futuro del arco, con nombres como Oliver Baumann y jóvenes promesas en evaluación.

Más allá de lo deportivo, su despedida tiene un fuerte impacto emocional, pues se trata de un jugador que marcó una era y que se convirtió en símbolo de seguridad y liderazgo para la Mannschaft.

El retiro de Neuer no solo dejará un vacío en el arco, sino también en la memoria de los hinchas que lo vieron convertirse en uno de los mejores guardametas de su generación.