¡Terrible! Alianza Lima podría afrontar grave sanción por caso Cristián Díaz: "Daños y prejuicios"

Alianza Lima y el técnico Cristian Díaz siguen enfrentados, y tras el anuncio de una posible denuncia por daños y prejuicios, el reconocido abogado deportivo, Marcelo Bee Sellares, informó que el cuadro victoriano podría enfrentarse a una grave sanción administrativa.

Mediante su cuenta de X, antes Twitter, el agente especializado en casos deportivos recomendó a la directiva blanquiazul solucionar sus problemas con el entrenador argentino cuanto antes, pues podrían ponerse en una complicada situación.

"Alianza Lima no debería anunciar su nuevo técnico hasta resolver la situación de Cristian Diaz, de lo contrario el Director Técnico estará en condiciones de reclamar la totalidad del contrato (1 año), más los daños y perjuicios por su desvinculación anticipada del Deportivo Morón", precisó.

Durante su conversación con el panel de Exitosa Deportes el pasado 30 de julio, el exentrenador de Deportivo Morón explicó que tras acordar los términos con Alianza Lima, le llegó un documento que validaría su contratación como nuevo entrenador en La Victoria, el cual contaba con la firma del director de Fútbol.

"El documento que llegó a mis manos estaba firmado por Bruno Marioni. El club es el que me envía los documentos, me pide ahora que lo devuelva. Mi decisión causó un daño y eso tendrá consecuencias. Yo afronté la situación de forma personal, sosteniendo reuniones incómodas y eso", comentó.

Previamente, y apenas se supo que el club no iba a contar con él, Díaz reveló que de no continuar en Alianza, demandaría al club por dejarlo en el aire, pues había renunciado a su puesto en Bolivia para dirigir en Matute.

"Alianza dejó a 3 personas sin laburo y ahora haremos lo que procede con todos los documentos que tenemos. No voy a esperar unos días y actuaremos rápido. Alianza no me llamó hasta hoy. Vamos a ver si presentan a otro técnico para actuar conforme a las recomendaciones del abogado con el acuerdo que tenemos y enviamos al club", indicó a Líbero.