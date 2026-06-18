Thierry Henry arremete contra Cristiano Ronaldo por su rendimiento en el mundial: "El equipo necesita marcar, no tú"

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La participación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 ha generado una polémica significativa. Tras el reciente empate de Portugal ante el Congo, el histórico Thierry Henry lanzó duras críticas hacia el delantero, señalando que su estilo de juego actual perjudica seriamente el funcionamiento táctico del equipo.

El análisis táctico de la discordia

El exjugador francés explicó que la insistencia de Cristiano Ronaldo por marcar goles personales en lugar de colaborar con sus compañeros está limitando las opciones ofensivas de su selección, provocando que la estructura del conjunto luso pierda fluidez y capacidad de sorpresa frente a rivales.

"El equipo necesita marcar, no tú", declaró.

Esta observación técnica resalta una tensión evidente dentro del campo de juego. Henry detalló una jugada puntual donde el atacante intentó posicionarse para rematar, obstaculizando involuntariamente a Bruno Fernandes, lo que facilitó la labor defensiva del equipo congoleño y evitó una oportunidad clara de gol para Portugal.

Además, se observó que la insistencia del delantero por buscar el área rival como un referente de ataque clásico no está resultando efectiva. El análisis indica que sus movimientos actuales resultan predecibles, permitiendo que los defensas rivales cierren los espacios necesarios para que otros compañeros puedan anotar.

Asimismo, la crítica subraya que la movilidad dentro del terreno es insuficiente para desestabilizar bloques defensivos compactos. Se argumenta que el capitán debería adaptar su despliegue físico para favorecer la triangulación y habilitar a los volantes que llegan desde atrás con mayor claridad.

Voces divididas sobre la estrella

La postura de Henry fue respaldada por Zlatan Ibrahimovic, quien criticó la falta de movimientos inteligentes del portugués para arrastrar marcas defensivas. Por otro lado, Wayne Rooney defendió la actitud del jugador, argumentando que esa mentalidad competitiva extrema es el sello distintivo de su legendaria trayectoria profesional.

Mientras tanto, los expertos observan que la selección de Portugal enfrenta una presión adicional al no lograr la victoria necesaria para asegurar su pase a la siguiente fase. La gestión de las estrellas en el campo se convierte en un factor decisivo para los próximos enfrentamientos internacionales.

Finalmente, el cuerpo técnico de Portugal deberá decidir si realiza ajustes tácticos profundos en la alineación titular. La efectividad ofensiva depende de la capacidad de sus referentes para entender las nuevas exigencias competitivas que demanda un torneo tan corto y de alta intensidad como este mundial.

El debate sobre si el rol del atacante como "9" puro es el adecuado sigue abierto. Mientras el entorno exige un cambio en su enfoque individual, la figura lusa continúa siendo el centro de las miradas en una Copa del Mundo donde Portugal busca consolidar su rendimiento colectivo definitivo.