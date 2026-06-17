Nuevo bombazo en el Mundial 2026: Portugal no pudo con el Congo en su debut y empató 1-1 en Houston

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 vuelve a dar una sorpresa luego que Portugal y la República Democrática del Congo empataran 1-1 en la ciudad de Houston. Los europeos se adelantaron rápidamente en el marcador con gol de Joao Neves, pero no lograron sentenciar el marcador por lo que los africanos lograron la igualdad con el tanto de Yoane Wissa.

Con pinta de goleada

Sabiendo de su papel como favoritos y para evitar una nueva sorpresa en el certamen, los dirigidos por Roberto Martínez salieron con todo desde el arranque del pitazo inicial. Producto de esa intensidad imprimida, los lusos lograron abrir el marcador gracias al tanto marcado por Joao Neves quien se elevó sobre toda la defensa rival y aprovechó el buen centro desde la izquierda de Pedro Neto.

¡EL MÁS CHIQUITO SE HIZO GIGANTE! Joao Neves, que mide 1,74 m, cabeceó a lo Cristiano Ronaldo para el primero de Portugal ante RD Congo.



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A partir de ahí, todo hacia indicar que Portugal ganaría con un marcador holgado ya que las situaciones de gol no paraban de llegar gracias a los embates del nuevo jugador del Real Madrid, Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes y compañía. Sin embargo, esta superioridad no fue trasladada al marcador por lo que los africanos quedaron con vida.

Con el correr de los minutos, Congo se iba asentando en el campo de juego y poco a poco adelantaban líneas en busca del ansiado empate. Y cuando todo hacía indicar que el marcador no se movería y que los europeos se marcharían con un triunfo parcial, el batacazo apareció.

Como en varias anotaciones de esta Copa del Mundo, la pelota parada volvió a ser clave. Esta vez, el delantero del Newcastle, Yoane Wissa, aprovechó un buen centro desde la banda derecha y remató de cabeza completamente solo en el corazón del área rival poniendo así el empate parcial el primer gol de su país en la historia de los mundiales.

¡¡HISTÓRICO GOL DE RD CONGO!! Yoane Wissa y un enorme cabezazo para el 1-1 contra ¡LA PORTUGAL DE CRISTIANO RONALDO!



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Cambios que no fueron solución

Golpeados por el mazazo que significó el empate al final de la primera mitad, Roberto Martínez ordenó el ingreso de Francisco Conceição para darle velocidad y desequilibrio al ataque portugués. Sin embargo, la defensa congoleña no mostró desconcentraciones anulando cualquier intento de peligro y opacando la presencia de Cristiano Ronaldo.

Y por si eso fuera poco, los africanos aprovecharon la desesperación de su rival adelantando metros y llevando peligro sobre el arco defendido por Diogo Costa. Finalmente, la República Democrática del Congo concretó un nuevo batacazo en este Mundial 2026 tras lograr empate 1-1 con la favorita Portugal.