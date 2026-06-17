Paolo Guerrero busca convertirse en uno de los propietarios de Alianza Lima: "Me motiva aportar mi grano de arena"

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero ya piensa en lo que hará una vez que se retire oficialmente de la actividad futbolística luego de revelar que quiere convertirse en uno de los propietarios de Alianza Lima. El experimentado delantero buscaría comprar las acreencias que hoy posee el Grupo Coril invirtiendo una cifra millonaria que saldría de su propio bolsillo.

Paolo Guerrero busca convertirse en propietario de Alianza Lima

Así lo dio a conocer el propio capitán blanquiazul en una entrevista con el diario Gestión donde señala que una de sus motivaciones es aportar un grano de arena para que el fútbol peruano pueda mejorar. Además, precisó que se ha convertido en un hombre de negocios por lo que busca inversiones duraderas y confiables a futuro.

El interés de Paolo Guerrero parte a raíz de que el Grupo Coril, quien posee el 69 % de la deuda total de Alianza Lima, estaría buscando desprenderse de estas acreencias y traspasarlas a otro grupo empresarial a cambio de una importante transferencia monetaria.

La inversión que realizaría el 'Depredador' se acercaría a los 10 millones de dólares convirtiéndose así en uno de los propietarios del club. Eso sí, la cantidad final será definida luego de una exhaustiva revisión financiera realizada por los allegados al delantero.

Paolo Guerrero se convertiría en uno de los propietarios de Alianza Lima.

"Actualmente estamos muy interesados en adquirir las acreencias del club. Me encantaría ser una persona que pueda ayudar al club y al fútbol peruano en general. Me causa preocupación que el club más importante del país no tenga un centro de entrenamiento, no tenga una estructura, no tenga un plan de trabajo, de desarrollo, de trabajo para las divisiones menores", indicó.

Se preparó para el post fútbol

En esa misma línea, el goleador histórico de la Selección Peruana reveló que viene preparándose para la vida luego de dejar el fútbol desde hace varios años. Además, precisó que esta eventual compra aceleraría algunos planes que tendría en el fútbol lo que se entendería como su retiro de la actividad profesional.

A su vez, el atacante expresó su deseo de mejorar la infraestructura dentro del elenco íntimo para así ayudar al crecimiento de la institución y del fútbol peruano en general.

"Me vengo preparando hace muchos años para el post fútbol. Esta situación precipita algunas decisiones, pero el Grupo Coril está vendiendo ahora y quizás mañana sea tarde. Veo todo tipo de planes de negocios, veo una oportunidad de adquirir las acreencias de alianza lima, pero lo que mas me motiva es aportar mi grano de arena para que el futbol peruano salga adelante", añadió.

De esta manera, Paolo Guerrero reveló que busca convertirse en uno de los propietarios de Alianza Lima tras mostrar serio interés en comprar las acreencias que posee el Grupo Coril.