Javier Rabanal Rabanal no va más en Universitario: Directiva cesó al DT español tras derrota ante Melgar

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lo que se rumoreaba en las últimas horas terminó por confirmarse. Luego de la derrota en Arequipa ante Melgar, la directiva de Universitario tomó la decisión de culminar anticipadamente el contrato con Javier Rabanal por los malos resultados tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores.

Javier Rabanal no va más en la 'U'

Los merengues volvieron a dejar una pálida imagen en el Estadio de la UNSA a solo días de la dura caída a nivel internacional ante Coquimbo Unido. Tras este partido, se conoció que el estratega español se encontraba en la cuerda floja y que necesitaba ganar sí o sí frente a los arequipeños para mantenerse en el cargo.

Finalmente, esto no se dio por lo que la directiva y Javier Rabanal sostuvieron una reunión de emergencia sobre la mañana de este lunes 20 de abril. En este encuentro se tomó la decisión de ponerle fin a su proceso al frente del cuadro merengue por los malos resultados a nivel local e internacional.

Según indicó el periodista Enrique Vega de A Presión, solo falta el anuncio oficial. Además, se conoció que Jorge Araujo, actual asistente del español, asumirá la conducción técnica del equipo de forma temporal hasta la llegada de otro técnico.

"Javier Rabanal no continuará como técnico de Universitario de Deportes. La decisión ya está tomada y solo resta la oficialización. Jorge Araujo asumirá nuevamente el banquillo de la 'U' de manera interina", indicó el hombre de prensa.

🚨🟡 ¡CONFIRMADO! Javier Rabanal no continuará como técnico de Universitario de Deportes. La decisión ya está tomada y solo resta la oficialización. Jorge Araujo asumirá nuevamente el banquillo de la 'U' de manera interina.@apresion1 pic.twitter.com/WWOtDwfUf8 — Enrique Vega (@enriquevega__) April 20, 2026

¿Qué se le viene a Universitario?

Tras caer en Arequipa, ahora la 'U' deberá afrontar una seguidilla de partidos en la Liga 1 y en la Copa Libertadores. Para comenzar, este miércoles 22 de abril recibirá en casa a Deportivo Garcilaso en un encuentro pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Solo cuatro días después, también en el Estadio Monumental, los merengues enfrentarán al siempre complicado Alianza Atlético el cual ya sabe lo que es ganarle en Ate ya que en la temporada pasada sorprendió al vencerlos por 1-0.

Finalmente, el actual campeón del fútbol peruano tendrá la complicada misión de recibir en casa a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores. A los cremas solo les sirve ganar en este partido para mantener vivas sus chances de clasificar a los octavos de final.

De esta manera, Javier Rabanal dejó de ser entrenador de Universitario de Deportes luego de la serie de malos resultados a nivel local e internacional. Jorge 'Coco' Araujo será el DT interino por los próximos partidos.