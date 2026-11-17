17/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, se pronunció públicamente luego de que la Selección Peruana Sub-20 cayera por un marcador de 9-0 frente a su similar de Brasil en un encuentro amistoso disputado en el Estadio Olímpico de Pará, en Belém.

El directivo señaló que este tipo de compromisos internacionales forman parte de la etapa de evaluación previa al próximo Campeonato Sudamericano de la categoría.

Pronunciamiento del directivo tras el encuentro en Belém

El partido disputado este lunes cerró la gira de dos encuentros preparatorios del combinado nacional dirigido por Thiago Kosloski en territorio brasileño, luego de haber caído previamente por 2-0 el viernes 13 de noviembre ante el mismo rival. Ante las repercusiones generadas por el resultado, Ferrari utilizó sus plataformas oficiales para fijar la postura institucional del área deportiva.

"Los amistosos son para probar sistemas, carácter de jugadores, comportamientos cuando uno usa la sagrada bicolor. En ese sentido, siempre estaremos expuestos a buenos o malos resultados, la Sub-20 hoy es para analizar más a fondo, fueron dos juegos en Brasil. Sacaremos conclusiones", escribió el directivo en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con lo expresado por el representante de la FPF, los partidos de preparación cumplen una función de diagnóstico técnico sobre el rendimiento individual y colectivo del plantel antes de afrontar competencias oficiales.

Antecedentes recientes y preparación rumbo al Sudamericano Sub-20

La gira por Brasil formó parte del cronograma de trabajos de la Selección Peruana Sub-20 con miras al torneo continental que se llevará a cabo el próximo año en Colombia. Previamente, en el mes de septiembre, el equipo nacional obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 tras imponerse por 2-1 ante Chile en la definición por el tercer lugar.

"La Sub-20 hoy es para analizar más a fondo, fueron dos juegos en Brasil. Sacaremos conclusiones", reiteró Ferrari respecto al balance dejado por ambos encuentros frente al seleccionado brasileño.

Los amistosos son para probar sistemas, carácter de jugadores, comportamientos cuando usan la sagrada bicolor, en ese sentido, siempre estaremos expuestos a buenos o malos resultados, la sub 20 hoy es para analizar más a fondo, fueron 2 juegos en Brasil, sacaremos conclusiones. — Jean Ferrari (@jferrari5) November 17, 2026 Lee también Partidos de HOY, lunes 16 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Con la culminación de estos dos duelos amistosos en Belém, el comando técnico encabezado por Thiago Kosloski y la dirección deportiva de la federación iniciarán la evaluación de los informes correspondientes para ajustar la planificación del equipo nacional.

En ese sentido, Jean Ferrari explicó que los partidos internacionales de preparación permiten evaluar el funcionamiento táctico y el desempeño de los futbolistas de la categoría Sub-20 de cara a su próxima participación en el Sudamericano de Colombia.