17/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A causa de una complicación de salud presentada por el cantante Walter Yaipén, la agrupación 'Hermanos Yaipén' tomó una drástica decisión ante los cuidados que debe tener uno de los miembros fundadores.

Walter Yaipén sufre una descompensación de salud

La agrupación Hermanos Yaipén sorprendió a sus seguidores al anunciar una drástica decisión relacionada con sus próximas actividades, luego de que Walter Yaipén presentara complicaciones en su estado de salud. A través de un comunicado oficial, la organización informó medidas ante la situación actual.

La noticia fue compartida mediante las redes sociales oficiales de la agrupación, donde los integrantes expresaron su preocupación por el momento que atraviesa uno de sus principales referentes. Asimismo, explicaron que la determinación responde a la necesidad de priorizar la salud y recuperación del fundador de la orquesta.

Hermanos Yaipén postergan celebración de su 26.º aniversario

En el pronunciamiento, los Hermanos Yaipén se dirigió a su público para comunicar que postergará la celebración de su 26.º aniversario, que estaba programada para este 21 de noviembre. Asimismo, tomó esta difícil decisión debido al delicado momento que atraviesa Walter Yaipén, a quien consideran uno de los líderes y pilares fundamentales de la agrupación.

"Esta difícil decisión responde a la necesidad de priorizar la salud y pronta recuperación de Walter Yaipén, uno de nuestros líderes y pilares fundamentales de esta gran familia musical", expresó el comunicado.

También, la agrupación recordó los 26 años de trayectoria artística que ha compartido con sus seguidores, quienes han acompañado sus presentaciones y diferentes etapas musicales.

¿Cuándo se realizará el aniversario de Hermanos Yaipén?

Respecto a la nueva fecha de celebración, la agrupación precisó que todavía no existe un día definido. No obstante, aseguró que la información será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales, por lo que sus seguidores deberán mantenerse atentos a las próximas publicaciones.

Asimismo, los integrantes agradecieron las numerosas muestras de cariño, comprensión y preocupación que han recibido desde que se conoció la situación de Walter Yaipén. También expresaron su esperanza de volver a encontrarse pronto con su público sobre los escenarios.

"Hoy, nuestra mayor prioridad es la recuperación de Walter, con la fe y esperanza de tenerlo pronto nuevamente sobre los escenarios, haciendo lo que más ama: llevar música y felicidad a todos los corazones", manifestaron.

Finalmente, Hermanos Yaipén agradeció la comprensión de sus seguidores y reafirmó que celebrará sus 26 años de trayectoria luego de tomar la drástica decisión y una vez que se concrete la recuperación de Walter Yaipén. De esta manera, la agrupación espera reencontrarse pronto con su público y retomar sus actividades musicales.