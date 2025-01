Trauco llegó a Lima para sumarse a la pretemporada de Alianza Lima: "De la 'U' no se comunicaron conmigo"

El lateral de la Selección Peruana, Miguel Trauco, llegó este domingo 05 de enero a Lima para incorporarse a la pretemporada de Alianza Lima y se mostró decepcionado de que no lo hayan contactado de Universitario de Deportes.

En declaraciones a la prensa, el 'Genio' indicó que, en su momento, no tenía contemplado regresar al fútbol peruano y reiteró su hinchaje por el cuadro 'crema'.

"Eso no va a cambiar, yo soy hincha de la 'U'. En su momento no pensaba regresar al fútbol, y en este momento que era una oportunidad, no se comunicaron conmigo y eso me duele", declaró.