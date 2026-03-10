Alianza Lima no tolerará gestos de Juan Reynoso contra sus hinchas y alista drástica medida

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego del tenso momento que se vivió al final del partido entre Alianza Lima y Melgar, los gestos de Juan Reynoso hacia las tribunas de Matute generaron una fuerte reacción en la interna del club íntimo. La directiva blanquiazul tomó nota de lo ocurrido y ya trabaja en una medida formal ante la Comisión Disciplinaria.

Alianza alista reclamo por gestos de Reynoso

El final del encuentro entre Alianza Lima y Melgar no pasó desapercibido. Mientras el cuadro íntimo celebraba su victoria, Juan Reynoso respondió a los abucheos de los hinchas blanquiazules con provocativos gestos: formó un "2" con los dedos y se golpeó el pecho señalando el campo en varias ocasiones.

Ante esto, el periodista Gerson Cuba reveló que la directiva íntima ya tiene listo un reclamo formal para presentar ante la Comisión Disciplinaria de la FPF.

"Alianza Lima enviará hoy un reclamo a la Comisión de Disciplina por los gestos realizados ayer por el DT de Melgar, Juan Reynoso, hacia los hinchas luego del encuentro. El club íntimo considera que estos actos representan una incitación a la violencia", indicó Cuba en su cuenta de 'X'.

Con esta denuncia, el ente regulador iniciará una investigación que podría derivar en sanciones para Juan Reynoso, incluyendo multas económicas o suspensiones para los próximos partidos.

Juan Reynoso se defiende y justifica su reacción

Consultado sobre los gestos en Matute, Juan Reynoso explicó en conferencia de prensa que su reacción se debió a los abucheos y gritos que recibió de parte de los hinchas.

"Esta (Matute) siempre va a ser mi casa, es mi alma mater, siempre voy a estar agradecido con este club. Conozco las paredes, yo crecí aquí y no soy malagradecido. Si me faltan el respeto, esperen que también les falten, porque están provocando", sostuvo el entrenador.

Al ser consultado sobre si su accionar podría exponerlo a una sanción de la Liga 1, el estratega de 58 años aseguró que "en ningún momento provocó a nadie".

"No me preocupa porque nunca fui el que provocó a nadie. No me preocupa ninguna reacción, porque yo nunca provoqué a nadie. Todos merecemos respeto; si te insultan, corres el riesgo de que te respondan. En ningún momento mi intención ha sido provocar. Si me creen o no, me tiene sin cuidado", finalizó.

Así, la directiva de Alianza Lima no dejará pasar los gestos de Juan Reynoso hacia sus hinchas en Matute y presentará un reclamo formal ante la Comisión Disciplinaria. La investigación determinará si el técnico de Melgar recibirá multas o suspensión.