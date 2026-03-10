RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Fin del misterio

¿Javier Rabanal seguirá en Universitario? Álvaro Barco habla sobre la continuidad del DT

Tras perder contra Los Chankas, se especuló mucho sobre si Javier Rabanal seguiría en Universitario. Ante esto, Álvaro Barco, director deportivo del club crema, decidió aclarar la situación.

¿Javier Rabanal seguirá en Universitario?
¿Javier Rabanal seguirá en Universitario? (Difusión)

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 10/03/2026

El Torneo Apertura 2026 ha puesto a prueba a Universitario, y los hinchas no dudan en cuestionar el estilo de juego que Javier Rabanal quiere implementar. La derrota ante Los Chankas encendió las alarmas y generó rumores sobre un posible cambio en el banquillo crema. Frente a esta incertidumbre, Álvaro Barco decidió hablar y ser contundente sobre el futuro del DT.

Álvaro Barco aclara la continuidad de Rabanal

Se habló mucho sobre el posible regreso de Jorge Fossati a la 'U'. El periodista Carlos Univazo incluso contó en su canal de YouTube que la directiva crema habría contactado a su exentrenador para que vuelva a tomar las riendas del plantel.

Ante los rumores, Álvaro Barco dijo: "No existe, no existe por favor. Esa pregunta está fuera de todo contexto (sobre un nuevo técnico). Ya respondí, siempre hay evaluaciones, todos estamos en evaluación". 

Y agregó: "Estamos expuestos a eso, todo resultado en contra afecta. Hay resultados mucho más amplios, más contundentes, a favor y en contra, es normal. Pero el fútbol da revanchas y tenemos una ilusión grande para el sábado y revertir esta situación".

Es decir, el director deportivo despejó cualquier duda sobre un reemplazo inmediato y reforzó que el club confía en Rabanal, pese a los resultados que han generado polémica entre la hinchada.

Expectativa por nuevos fichajes y próximo partido

Además de la continuidad del técnico, Universitario mantiene el ojo en el mercado de pases. Álvaro Barco confirmó que se evalúan posibles incorporaciones para reforzar al equipo crema, y mencionó a Bryan Reyna, exjugador de Alianza Lima, como un candidato.

"Siempre lo he dicho, en Universitario cuando se trata de posibilidades importantes, hasta que no se cierre el libro de pases, intentaremos traer un buen jugador. Por el momento no hay nada", expresó.

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante UTC este sábado 14 de marzo en el estadio Monumental, desde las 8:30 p.m., por la fecha 07 del Torneo Apertura de la Liga 1. Las entradas ya están a la venta y los precios van desde S/25 hasta S/90 para este partidazo en Ate:

  • Norte: S/25
  • Sur familiar: S/25
  • Oriente: S/65
  • Occidente (lateral): S/75
  • Occidente (central): S/90
  • Experiencia crema: S/425
  • Butacas negras apuesta total: S/325

La continuidad de Javier Rabanal en Universitario de Deportes ya no es un misterio. Álvaro Barco aclaró que no hay plan de reemplazo inmediato y que el técnico español seguirá al frente del equipo, mientras el club evalúa resultados y busca nuevas incorporaciones.

