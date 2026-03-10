Franco Coronel asegura haber recibido amenazas y dio su versión sobre el presunto insulto racista a Cristiano da Silva

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido del sábado 7 de marzo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético Sullana dejó un polémico episodio. Franco Coronel fue acusado de proferir un insulto racista a Cristiano da Silva. Ante la ola de críticas y comentarios, el futbolista decidió aclarar su versión y denunciar amenazas que él y su familia han recibido.

Franco Coronel se defiende y denuncia amenazas

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Franco Coronel aseguró que nunca insultó a Cristiano da Silva con términos racistas y dio su versión sobre lo ocurrido:

"Buenas tardes, después de recibir varios insultos y amenazas tanto a mi persona como a mi familia, me gustaría poder aclarar que en ningún momento tuve un acto de racismo contra el jugador Cristiano da Silva".

Además, añadió: "Soy una persona creyente y como tal repudio todo acto racista. Después de varios insultos dirigidos a mi madre por parte del jugador, mi respuesta fue: ¡Das asco!".

El argentino también aseguró que ese término no es algo que él suela decir y ofreció disculpas por los inconvenientes que surgieron a raíz de aquel episodio.

Dicho incidente tuvo mucho impacto y motivó a que la Liga 1, la Federación y el Ministerio de Cultura condenen el racismo abiertamente y pidan sanciones ejemplares.

Lo que dijo Cristiano da Silva y las posibles sanciones

Por su parte, el jugador brasileño Cristiano da Silva también se pronunció a través de su cuenta de Instagram. "Ayer pasé por una situación muy difícil que no se lo deseo a nadie. Solo pido acciones. Que no se quede solo en palabras y en discursos", escribió, dejando entrever su malestar y la necesidad de medidas concretas.

En cuanto a las posibles sanciones, según explicó el abogado Marcelo Bee Sellares, la Comisión Disciplinaria evaluará la situación y podrá imponer "suspensiones, multas y otras medidas, dependiendo de la gravedad en que consideren el hecho", tal como establece el Reglamento Único de Justicia de la FPF.

El presunto insulto racista en el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético Sullana sigue generando atención mediática. Franco Coronel defendió su postura, denunció amenazas recibidas y negó haber proferido la palabra acusada, mientras que la Liga 1 y otras entidades revisan el caso.