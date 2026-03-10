RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Pamela López ROMPIÓ EN LLANTO al revelar que se encontró con Christian Cueva y le pidió que vea a sus hijos

Pamela López rompió en llanto tras revelar que se encontró con su aún esposo Christian y le pidió que vea a sus hijos debido a que ella participará en un reality de convivencia.

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 10/03/2026

Pamela López reapareció en la televisión y rompió en llanto tras revelar que se encontró con su aún esposo Christian Cueva para pedirle que vea a sus hijos debido a que ella formará parte de un nuevo reality.

Pamela López rompió en llanto durante su relato

Si bien la apodada 'Kitty Pam' y el futbolista no llegan a acuerdo para poder divorciarse, en medio de ello se encuentran sus hijos que son lo más importante que tienen por lo que ella, con el objetivo de velar por su protección le ha pedido al jugador de Juan Pablo II que pueda encargarse de ellos y que esté pendiente.

La razón es que la trujillana se ha convertido en la nueva participante del reality de convivencia 'La Granja VIP' así lo dio a conocer recientemente en diálogo con el programa 'Mesa Caliente', donde rompió en llanto al revelar la solicitud que le hizo al autodenominado '10 del pueblo'.

En primer lugar, la también influencer manifestó que dicha reunión fue de manera directa y cargada de emociones en el que le dijo que formaría parte del proyecto televisivo admitiendo que le tuvo que suplicar a Cueva para que vele por sus tres primogénitos.

"Le dije no me van a tener mí para lidiar con sus conflictos de hermanos, te lo suplico por favor, acércate a ellos y trata de sanar esas heridas que has dejado", manifestó llorando Pamela López.

¿Cuál fue la respuesta de Christian Cueva a Pamela López?

Hay que recordar que la relación entre Pamela López y Christian Cueva se caracteriza por la distancia con sus hijos por parte del futbolista debido a que él ahora se encuentra jugando en provincia. A ello, la trujillana agregó que el futbolista no ve a sus tres hijos desde el mes de diciembre, pese a que aseguró que le dio "total libertad" para realizar ello.

En tal sentido, la actual pareja del cantante Paul Michael reveló cuál fue la respues del exfutbolista de la selección peruana indicando que sí accedió a su pedido, pero se sinceró al expresarle sus limitaciones.

"Me dijo: Sí, sí, claro, pero mis tiempos son limitados'. Él está en otro ciudad y, bueno, entiendo. Me dijo: 'Tú estuviste casada conmigo y sabes cómo son mis tiempos", reveló López.

Como vemos, Pamela López rompió en llanto en una reciente aparición en un programa de televisión en el que reveló que le pidió a Christian Cueva que vea a sus hijos porque participará de un reality de convivencia por el que estará lejos de ellos por un tiempo.

