Paolo Guerrero aclara su futuro en la selección y los tres jugadores de Alianza Lima que quisiera ver convocados

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Después de la victoria ante Melgar, Paolo Guerrero se pronunció sobre su futuro en la selección peruana y destacó a tres jugadores de Alianza Lima que, según él, merecen la oportunidad de sumarse a la Bicolor.

Guerrero feliz con el triunfo de Alianza Lima

Paolo Guerrero quedó conforme con el desempeño de Alianza Lima ante Melgar en Matute. En zona mixta, el 'Depredador' destacó la dedicación y el enfoque que mostraron durante la semana de entrenamientos bajo la dirección de Pablo Guede.

"Tuvimos una semana muy importante. El enfoque, dedicación, cerramos con broche de oro. Captamos bien lo que nos pedía el profe y ha sido importante cerrar esta semana de esta manera. Nos da más ganas de seguir trabajando", comentó Guerrero.

El experimentado delantero agregó que, pese a que podrían haber ampliado el marcador en el primer tiempo, valoró la actitud y concentración del equipo para mantener el control del partido.

"Dominamos el partido porque Melgar no nos llegó, no tuvimos ningún peligro salvo el penal. Pudimos contener todos los contraataques, mis compañeros estuvieron concentrados y continúo trabajando sobre lo mismo", remarcó.

Guerrero y sus tres de Alianza para la Bicolor

Durante la entrevista, Paolo Guerrero sorprendió al mencionar a tres jugadores de Alianza Lima que considera deberían ser convocados a la selección peruana. Entre ellos destacó a Jairo Vélez, Marco Huamán y Renzo Garcés.

"Sí me gustaría, ¿por qué no? Jairo Vélez es un gran jugador y lo viene demostrando partido a partido, como muchos chicos como Marco Huamán. Sería importante que se sumen a la selección peruana. Renzo Garcés también viene bien, así que nada, es un defensa goleador, tiene muchos goles", indicó Guerrero.

¿Guerrero quiere ser convocado por Menezes?

Sobre su continuidad en la 'Bicolor', Paolo Guerrero fue claro y sostuvo que ahora es el momento de que los jóvenes tengan su rodaje internacional.

"No, por favor. Que los jóvenes tengan su rodaje internacional. Como peruano quiero que a la selección le vaya bien. Se vienen partidos bonitos contra Senegal y Honduras. Esperamos que tenga un rodaje nacional", señaló.

Próximos desafíos con Alianza Lima

Finalmente, Paolo Guerrero habló sobre el siguiente reto del cuadro blanquiazul, que será enfrentar a Deportivo Garcilaso. El delantero subrayó la importancia de continuar con la preparación.

"Vamos a enfrentar a Garcilaso, que va a ser un duro rival, así que tenemos que prepararnos para el partido", concluyó.

Así, Paolo Guerrero dejó claro su futuro en la selección peruana, apoyando la participación de jugadores jóvenes y proponiendo a Jairo Vélez, Marco Huamán y Renzo Garcés como convocables.