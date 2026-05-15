Minsa advierte a la población sobre la humedad y la falta de ventilación en esta época del año

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

En el contexto del cambio climático que está atravesando todo el territorio nacional, muchos usuarios aún no ven de manera establecida el clima en Lima. Por esta razón, el Ministerio de salud (Minsa) alertó sobre la relación que tiene la presencia de humedad y falta de ventilación con las enfermedades respiratorias son un riesgo para toda la población.

Dado el riesgo de esta problemática, se ha creado una alerta por parte del Minsa, que exhortó a la población a no minimizar los síntomas y estar atentos ante posibles Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) que necesiten atención médica.

Experto en el tema opina sobre el impacto del clima en el sistema respiratorio

El neumólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, doctor Jorge Chung Ching, explicó que muchas personas suelen considerar estas afecciones como un simple resfrío, cuando en realidad podrían evolucionar hacia cuadros más graves como influenza o neumonía.

"El problema es que muchos pacientes esperan demasiado tiempo antes de acudir al médico. Cuando llegan al hospital, su estado de salud ya puede ser crítico y las alternativas de tratamiento se reducen", advirtió el especialista del Minsa.

¿Qué provoca la propagación de las infecciones respiratorias agudas?

Las IRAs son producidas principalmente por virus, sin embargo, el frío hace que las personas permanezcan por mucho tiempo en espacios cerrados y poco ventilados, facilitando la transmisión de este tipo de enfermedades con mayor rapidez.

Incluso, el Dr. Chung Ching, señaló que en invierno las personas suelen lavarse menos las manos, descuidan el distanciamiento y, sobre todo no cumplen con los esquemas de vacunación preventiva.

𝗠𝗶𝗻𝘀𝗮: 𝗛𝘂𝗺𝗲𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗳𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀.



Ante el aumento de neblinas, especialista recomienda tener sus vacunas al día y no ignorar síntomas como fiebre... pic.twitter.com/oaLtqJnKMV — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 15, 2026

Recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias

En un escenario tan cambiante como el clima en el Perú, el Ministerio de Salud advierte algunas recomendaciones que pueden evitar complicaciones en el sistema respiratorio.

Tener el esquema nacional de vacunación al día.

Abrir ventanas en casa, oficina y transporte público para renovar el aire y tener ventilación constante.

Realizar el lavado frecuente de manos como primera barrera de desinfección.

Consumir frutas, verduras y mucha agua para mantener las mucosas y el sistema inmune fuertes.

Mantener ambientes libres de humedad y polvo, ya que pueden irritar las vías respiratorias y favorecer problemas respiratorios o alergias.

Usar mascarillas siempre que se presente síntomas de alguna infección respiratoria aguda y también por protección a los demás.

Finalmente, tomar en cuenta las recomendaciones por las autoridades pertinentes en el tema como el Minsa hace que la población tome en conciencia al ver la presencia de estos cambios climáticos y su impacto en la salud.