Universitario de Deportes: ¿Alex Valera se perderá el próximo partido de los 'cremas' ante ADT?

El delantero de Universitario de Deportes ('U'), Alex Valera, sufrió una lesión en el calentamiento previo al partido contra Brasil, lo cual lo pone en duda para enfrentar a ADT.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el periodista Gustavo Peralta informó que el atacante nacional amaneció con una leve mejoría en la lesión que lo aqueja y apuntó que está llevando tratamiento.

Asimismo, el comunicador indicó que Universitario esperará a Valera hasta el viernes, si el dolor persiste, es posible que descanse y regrese para enfrentar a Sporting Cristal.

En la última edición del programa Radio L1 Max, el periodista Gustavo Peralta contó detalles de la dolencia del centrodelantero de 28 años y detalló que Valera se resbaló en el calentamiento al pisar una pelota y terminó cayendo.

Posteriormente, el comunicador precisó que lo padece el jugador de Universitario de Deportes es un espasmo muscular en la espalda.

"Espasmo muscular en la espalda". A lo que su compañero el exguardameta, Erick Delgado, complementó con una experiencia suya. "Mañana o pasado capaz se sienta mucho mejor, una vez me pasó que me dio bajo la costilla y no podía ni respirar. En el momento, no te puedes ni mover".