Enzo Fernández y su tajante posición sobre lo ocurrido en la final del Mundial: "No pasó nada, todo mentira"

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Hace más de tres meses se realizó la final del Mundial 2026 que dejó como vencedor a España tras derrotar por 1 a 0 a la Argentina. Luego de este partido circularon diversos rumores que señalaban que la albiceleste fue obligada a perder, lo que algunos jugadores han desmentido y el turno ahora, fue de Enzo Fernández.

Desgaste los afectó

En el podcast 'Los Edul', del periodista argentino Gastón Edul, el volante argentino que milita en el Manchester City habló sobre las especulaciones que aparecieron tras la definición que dejó al equipo capitaneado por Lionel Messi sin su cuarta estrella. Descartó que algo externo haya afectado en el rendimiento del equipo, que solo fue superado por su rival.

"Me llamaban por teléfono mi papá y mi mamá a preguntar qué había pasado. No pasó nada, todo mentira, todo inventado. España nos ganó bien, hay que felicitar al rival. Veníamos cargados de dos tiempos extra, se hizo muy desgastante las últimas dos semanas, el grupo llegó con lo justo, manifestó Fernández.

Considera que si lograban forzar los penales Argentina hubiera ganado por tener a Emiliano 'dibu' Martínez en el arco. También se refirió a la expulsión que sufrió en aquel partido, en el que complicó las opciones del equipo dirigido por Lionel Scaloni e hizo un mea culpa por su accionar.

"Obviamente me la reprocho, a ningún jugador le gusta que lo expulsen, menos en la final de una Copa del Mundo. Me dolió mucho, con el tiempo lo fui aceptando porque es un momento que no me hubiese gusta vivir, pero lo vivencié como parte del fútbol y lo fui entendiendo de esa manera", señaló.

Argentina sin Messi

El mediocentro de 25 años fue consultado sobre cómo será ahora la 'albiceleste' sin Lionel Messi en el campo, luego de que se haya retirado de manera oficial. Considera que perderán una garantía de gol, pero que el recambio generacional acompañado de los veteranos mantendrán el nivel de su representativo.

"Difícil va a ser obviamente, sabemos que con 'Leo' teníamos dos goles asegurados, una locura. Pero ahora hay cambió de generación y sabemos que hay más chicos con calidad... armar un buen grupo para que Argentina siga compitiendo y pueda seguir yendo a finales y ganar títulos", subrayó.

Otro jugador de la selección de fútbol de Argentina se pronunció sobre la final pérdida ante España y descartó los rumores de que ocurrió algo raro o hubo alguna influencia externa para que pierda. Enzo Fernández habló en el podcast 'Los Edul' y dio su versión de lo ocurrido.