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Cambios drásticos

No va más: Universitario oficializa la salida de Álvaro Barco como director deportivo

El club confirmó que Antonio García Pye asumirá las funciones del área tras confirmar la salida de Barco en medio del creciente descontento de la hinchada por los malos resultados en el Apertura.

El club merengue lanzó comunicado agradeciendo su tiempo como director.
El club merengue lanzó comunicado agradeciendo su tiempo como director. (Composición Exitosa)

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 28/04/2026

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El Club Universitario de Deportes oficializó este martes la salida de Álvaro Barco del cargo de director deportivo, en un comunicado que sorprendió a la hinchada crema y que llega en un momento de crisis institucional y deportiva.

La decisión, tomada por mutuo acuerdo con la administración, fue difundida a través de un documento en sus redes oficiales en el que se agradece al exfutbolista por el profesionalismo mostrado durante su etapa en el club. En su lugar, el gerente deportivo Antonio García Pye asumirá las funciones del área, con la promesa de garantizar la continuidad de los procesos en curso.

Universitario oficializa salida de Álvaro Barco
Universitario oficializa salida de Álvaro Barco

El pedido de la tribuna norte

La salida de Barco no se entiende sin el contexto de presión social que vivió Universitario en los últimos días. Durante el partido más reciente en el Monumental, la tribuna norte desplegó pancartas y cánticos exigiendo su renuncia, responsabilizándolo de las malas decisiones en la conformación del plantel y de la falta de resultados en el Torneo Apertura de la Liga 1 y Copa Libertadores.

El descontento de los hinchas se hizo sentir con fuerza, marcando un quiebre en la relación entre la dirigencia y la afición. La oficialización de su salida parece responder directamente a esa presión, en un intento de la administración por calmar los ánimos y recuperar confianza.

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