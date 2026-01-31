RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Como sea

Jean Ferrari confirma que la Selección Peruana jugará las Eliminatorias en la altura: "Son una guerra"

El director de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, aseguró que a partir de las próximas Eliminatorias la Selección Peruana utilizará todas las herramientas que tenga a su alcance en busca de mejores resultados.

Jean Ferrari confirma que la Selección Peruana jugará en la altura.
Jean Ferrari confirma que la Selección Peruana jugará en la altura. (Composición Exitosa)

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 31/01/2026

Síguenos en Google News Google News

A lo largo de los años los hinchas de la Selección Peruana han exigido en más de una oportunidad que la localía se mude a la altura buscando una ventaja deportiva. Este tema suele aparecer especialmente cuando la Bicolor no consigue un resultado favorable en las Eliminatorias Sudamericanas.

Selección Peruana jugarás Eliminatorias en la altura

Luego de quedar penúltimos en las últimas clasificatorias, esta opción volvió a ser puesta sobre la mesa pensando en volver a la fiesta máxima del fútbol mundial. Y al parecer, esta chance se cristalizará luego de las declaraciones de Jean Ferrari, director general de la FPF.

El exadministrador de Universitario confirmó que la Selección Peruana jugará en ciudades de altura a partir de las próximas Eliminatorias. En charla con el programa 'Fútbol satélite', el directivo aseguró que esta competición es parecida a una guerra y puso como ejemplos a otras selecciones como Ecuador y Colombia quienes decidieron sacar ventaja a través de las condiciones climáticas.

"Las Eliminatorias son guerras, en el buen sentido de la palabra. Hoy las selecciones usan todas sus herramientas, más allá del nivel de futbolistas que tienen, y pongo el ejemplo de Colombia, que jugaba en Bogotá y vio que ya ese tema no les calzaba; se fueron a Barranquilla. Ecuador hizo algo parecido; ya no le funcionaba Guayaquil, se fueron a la altura de Quito y con la dinámica que tienen te matan", inició.

Mano Menezes habló sobre sus planes para el recambio generacional.
Mano Menezes fue presentado oficialmente como entrenador de la Selección Peruana.

Combinación peruana: Joao Grimaldo debutó con gol en Sparta Praga tras asistencia de Oliver Sonne
Lee también

Combinación peruana: Joao Grimaldo debutó con gol en Sparta Praga tras asistencia de Oliver Sonne

En ese sentido, también se refirió a la polémica decisión de Bolivia de ir aún más arriba para jugar en El Alto. Por ello, lamentó que la Bicolor no tenga este tipo de favorecimientos a pesar de la trascendencia de los partidos.

"Bolivia pasó de La Paz; se fueron al Alto, más arriba. Chile terminó jugando en Calama, buscando altura, porque no tiene más altura. Y nosotros seguimos con el clima templadito, con la cancha impecable, el camerín con perfume, con las liebres que le ponen al bus para que nadie los moleste", añadió.

Hay que usar todas las herramientas

Por ello, Ferrari Chiabra dejó en claro que durante su gestión el combinado patrio utilizará las armas que tenga a la mano, es decir que harán de locales en ciudades que superen los miles de metros sobre el nivel del mar.

Mano Menezes, DT de Perú, arremete contra los 7 extranjeros en la Liga 1: "Quita espacio a los jóvenes"
Lee también

Mano Menezes, DT de Perú, arremete contra los 7 extranjeros en la Liga 1: "Quita espacio a los jóvenes"

"Hay que empezar a jugar con las herramientas que tenemos y que lamentablemente no hemos usado en 30 años. Uno tiene que ir utilizando las armas que puede ir consiguiendo para poder enfrentar a potencias que vienen con tanques, con misiles, y acá uno está tratando de pelear con pistola de agua", finalizó.

En resumen, Jean Ferrari confirmó que la Selección peruana jugará en ciudades de altura a partir de las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

Temas relacionados altura eliminatorias sudamericanas FPF Jean Ferrari Selección Peruana

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA