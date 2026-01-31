Jean Ferrari confirma que la Selección Peruana jugará las Eliminatorias en la altura: "Son una guerra"

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A lo largo de los años los hinchas de la Selección Peruana han exigido en más de una oportunidad que la localía se mude a la altura buscando una ventaja deportiva. Este tema suele aparecer especialmente cuando la Bicolor no consigue un resultado favorable en las Eliminatorias Sudamericanas.

Selección Peruana jugarás Eliminatorias en la altura

Luego de quedar penúltimos en las últimas clasificatorias, esta opción volvió a ser puesta sobre la mesa pensando en volver a la fiesta máxima del fútbol mundial. Y al parecer, esta chance se cristalizará luego de las declaraciones de Jean Ferrari, director general de la FPF.

El exadministrador de Universitario confirmó que la Selección Peruana jugará en ciudades de altura a partir de las próximas Eliminatorias. En charla con el programa 'Fútbol satélite', el directivo aseguró que esta competición es parecida a una guerra y puso como ejemplos a otras selecciones como Ecuador y Colombia quienes decidieron sacar ventaja a través de las condiciones climáticas.

"Las Eliminatorias son guerras, en el buen sentido de la palabra. Hoy las selecciones usan todas sus herramientas, más allá del nivel de futbolistas que tienen, y pongo el ejemplo de Colombia, que jugaba en Bogotá y vio que ya ese tema no les calzaba; se fueron a Barranquilla. Ecuador hizo algo parecido; ya no le funcionaba Guayaquil, se fueron a la altura de Quito y con la dinámica que tienen te matan", inició.

En ese sentido, también se refirió a la polémica decisión de Bolivia de ir aún más arriba para jugar en El Alto. Por ello, lamentó que la Bicolor no tenga este tipo de favorecimientos a pesar de la trascendencia de los partidos.

"Bolivia pasó de La Paz; se fueron al Alto, más arriba. Chile terminó jugando en Calama, buscando altura, porque no tiene más altura. Y nosotros seguimos con el clima templadito, con la cancha impecable, el camerín con perfume, con las liebres que le ponen al bus para que nadie los moleste", añadió.

Hay que usar todas las herramientas

Por ello, Ferrari Chiabra dejó en claro que durante su gestión el combinado patrio utilizará las armas que tenga a la mano, es decir que harán de locales en ciudades que superen los miles de metros sobre el nivel del mar.

"Hay que empezar a jugar con las herramientas que tenemos y que lamentablemente no hemos usado en 30 años. Uno tiene que ir utilizando las armas que puede ir consiguiendo para poder enfrentar a potencias que vienen con tanques, con misiles, y acá uno está tratando de pelear con pistola de agua", finalizó.

