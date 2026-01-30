Indecopi investigará a L1 Max y 1190 Sports por no transmitir partido de Alianza Lima vs. Sport Huancayo

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El inicio de la Liga 1 2026 estuvo marcado por la polémica. El esperado encuentro entre Alianza Lima y Sport Huancayo, programado para el estadio IPD de Huancayo, no fue transmitido en televisión pese a que se había anunciado cobertura completa de la primera fecha.

La ausencia de la señal generó malestar entre miles de hinchas y motivó la intervención del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Presunta publicidad engañosa

A través de un comunicado oficial, Indecopi informó que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal inició una investigación preliminar por presunta publicidad engañosa. El organismo busca determinar si los anuncios de transmisión de todos los partidos de la primera jornada se ajustaron a la realidad y si se vulneraron los derechos de los consumidores.

La entidad ya solicitó información a las empresas e instituciones involucradas, con el objetivo de verificar la veracidad de los mensajes difundidos y el cumplimiento de la normativa vigente.

📣 #COMUNICADO | Indecopi inició investigación preliminar por presunta publicidad engañosa sobre los partidos de la primera fecha de la Liga 1 2026. Aquí los detalles ⤵️ pic.twitter.com/zcJaajzJGN — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) January 31, 2026

El canal L1 Max, que posee los derechos de transmisión de la Liga 1, no emitió el partido debido a que su empresa matriz, 1190 Sports, mantiene deudas con los clubes. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ordenó suspender la cobertura hasta que se regularicen los pagos, lo que dejó sin señal el debut de Alianza Lima en el torneo.

Posibles sanciones

En caso de comprobarse la infracción, Indecopi recordó que la publicidad engañosa puede ser sancionada con multas de hasta 700 UIT, equivalentes a S/ 3,850,000. La entidad subrayó que este tipo de prácticas afectan directamente a los consumidores y que se mantendrá vigilante frente a futuros incumplimientos.

La falta de transmisión generó una ola de críticas en redes sociales, donde los aficionados expresaron su indignación por haber sido privados de ver el debut de su equipo. El malestar se extendió más allá de la hinchada blanquiazul, pues el partido era considerado uno de los atractivos de la primera fecha del campeonato.

La investigación de Indecopi abre un nuevo frente en el fútbol peruano, poniendo bajo la lupa la responsabilidad de las empresas de transmisión y su obligación de cumplir lo que prometen en la publicidad. El desenlace será clave para definir la relación entre los hinchas, los clubes y las compañías que manejan los derechos televisivos.