Edison Flores y su IMPENSADO mensaje tras REENCUENTRO con Ana Siucho y sus hijas: "Se lucha hasta el final"

Edison Flores y Ana Siucho vuelven a acaparar los titulares de la farándula peruana. Pues bien, el futbolista de Universitario de Deportes lanzó un inesperado mensaje en sus redes sociales tras el emotivo reencuentro que tuvo con sus hijas y Ana en la 'Noche Crema', pese a su separación.

¿Ana Siucho y Edison Flores volvieron?

La 'Noche Crema 2026' se convirtió en el escenario donde no solo se presentó al plantel de la 'U' para esta temporada, sino también en un momento emotivo para el popular 'Orejas' Flores, quien no pudo ocultar su sonrisa al compartir ese momento al lado de sus dos mayores amores en la vida, sus dos hijas con Ana Siucho.

Fue la doctora de profesión, quien pese a su separación que anunciaron el año pasado, revelaba a través de inéditas fotos que no dudó en acudir al Estadio Monumental con sus dos pequeñas para ver al jugador crema, demostrando que pese a lo que haya ocurrido en su relación su vínculo como padres prevalece por el bienestar de las menores.

Incluso, algunas fotos de Ana desencadenaron los rumores, entre sus seguidores, de que la pareja pudo haber retomado su relación, ya que la joven soltó una peculiar frase: "Más cremas que nunca". Sin embargo, eso no sería todo, ya que Edison Flores también se animó a subir una impensada publicación en su cuenta de Instagram, que lejos de calmar la situación, generó más incertidumbre.

Edison Flores tras reencuentro en la 'Noche Crema'

Pues bien, Edison Flores compartió una publicación con una recopilación de los mejores momentos al lado de sus dos hijas en la 'Noche Crema 2026', pero lo que llamó rápidamente la atención de sus seguidores fue el mensaje que colocó en su cuenta oficial de Instagram, que reflejaba una reflexión sobre la familia.

"¿Gracias por qué? Gracias por la alegría y emoción de ver por primera vez a mis hijas es especial. Gracias por un año más en este club y a sus hinchas por recibirnos con esperanza y fuerza para todo lo que viene. La vida cambia, los golpes llegan y en el silencio entiendes quienes somos realmente. Quienes quedan y quienes se van La U es una familia", se lee en un inicio.

Pero no todo queda ahí, ya que el futbolista se animó a resaltar en redes que hay muchos cambios en su vida, pero se enfoca en su relación con el fútbol. Asimismo, indicó que "por la familia se lucha hasta el final", deseando, finalmente, que todos tengan un "gran año juntos".

¿Se reconciliaron? Foto de Ana Siucho enciende los rumores

No solo las fotos en las historias de Ana Siucho sorprendieron, sino también su más reciente publicación donde no solo subió fotos al lado de sus hijas sino también otra donde se suma Edison Flores, completando el cuadro familiar.

"Lo feliz que me hacen mis amores, cremas de inicio a fin", expresó en su cuenta de Instagram dejando abierta la interrogante sobre el futuro de su relación. Cabe destacar que ni ella ni 'Orejas' Flores se han pronunciado sobre si retomaron su matrimonio.

Es así que además de las fotos de Ana Siucho, Edison Flores reavivó los rumores de una posible reconciliación con la madre de sus dos hijas tras compartir un reflexivo mensaje en sus redes sociales tras su reencuentro familiar en la 'Noche Crema'.