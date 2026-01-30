Melgar realiza polémica publicación ante problemas de transmisión de 1190 en inicio de la Liga1

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El inicio de la Liga1 tuvo un detalle que no pudo ser ignorado, luego de que el partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima no haya sido transmitido. Horas después, FBC Melgar compartió una polémica publicación en la que deja entrever que su partido tampoco sería emitido, debido a la deuda que 1190 mantiene con el club.

Ironizó con lo ocurrido

A través de sus redes sociales, el elenco rojinegro compartió una imagen en la que se aprecia una televisión sin señal. Esto es alusivo a lo que ocurrió este viernes en el duelo inaugural, debido a que el equipo de transmisión no pudo ingresar por disposición de la FPF y la Liga por los pagos no cumplidos al cuadro huancaíno.

Haciendo un llamado a sus hinchas para que vayan al estadio Monumental de la UNSA, el conjunto 'characato' le mandó una indirecta a la empresa a cargo de los derechos televisivos. "¡El partido lo vemos todos juntos en el estadio, alentando los 90'! ¡Asegura tu entrada y nos vemos en la grada!", indica.

Este post salió a la luz horas después del duelo que los victorianos se llevaron a su favor en la 'incontrastable' por 2 a 1. Sin embargo, para sorpresa de muchos el partido no fue televisado, a pesar de que L1 Max, realizó una previa e indicó que el cotejo sufrió un retraso que haría que inicie después de lo pactado.

Cabe precisar que el 'dominó' ha sido uno de los clubes más perjudicados por 1190 y su administrador temporal, Ricardo Bettocchi, acusó que la empresa no les paga el concepto de derecho de transmisión desde 2023. Criticó en su momento a la FPF por no tener la capacidad de obligar a que se cumpla con el pago.

Rojinegros debutan el sábado

Por la primera fecha de la Liga1, el equipo dirigido por Juan Máximo Reynoso tendrá su primer partido por el Torneo Apertura de local ante Cienciano, en una nueva edición del 'Clásico del Sur'. El partido está programado para las 6.30 de la tarde.

Es preciso mencionar que ambos equipos se volverán a ver las caras el 5 de marzo por la primera ronda de la Copa Sudamericana. El duelo se jugará en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco.

