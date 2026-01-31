L1 Max revela si continuará emitiendo los partidos de la Liga 1: "Lamentablemente..."

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El debut del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 no solo trajo goles y emociones, sino también polémica. Las cámaras de L1 Max no pudieron transmitir el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo, lo que generó críticas y dudas sobre el futuro de la señal oficial. Ahora, la plataforma rompe el silencio y aclara qué pasará con las transmisiones del campeonato nacional.

L1 Max se pronuncia sobre la Liga 1

El viernes 30 de enero, en la 'Incontrastable', Alianza Lima y Sport Huancayo dieron inicio a la Liga 1 2026. Sin embargo, miles de hinchas se quedaron sin poder disfrutarlo, ya que L1 Max no pudo ingresar al estadio y transmitir el partido. La situación provocó desconcierto en redes y cuestionamientos hacia la plataforma.

En L1 Radio, la empresa reconoció el problema y pidió disculpas: "Como señal oficial del campeonato. Tenemos que pedir disculpas; lamentablemente, ustedes no pudieron disfrutar del partido de Alianza Lima en su visita a Huancayo.

No obstante, la empresa confirmó que los hinchas podrán seguir disfrutando del torneo sin interrupciones: "Afortunadamente, ese impase terminó superándose y se llegó a un acuerdo histórico entre la FPF y 1190; ustedes van a seguir viendo el torneo del fútbol peruano, el Apertura, en esta pantalla".

Además, Julio García, abogado de L1 Max, aseguró que ya se realizaron los pagos correspondientes a enero a los clubes y que también se resolverán los temas pendientes con Melgar, dejando claro que la continuidad de la transmisión de la Liga 1 está garantizada.

Alianza vs Sport Huancayo no se transmitió

Según fuentes cercanas a la Liga 1 y la FPF, la decisión de no permitir el ingreso de las cámaras de 1190 Sports fue una medida administrativa por incumplimientos contractuales y retrasos en los pagos a los clubes.

Óscar Paz, conductor de Exitosa Deportes, explicó: "La Liga y FPF decidieron prohibir las transmisiones de 1190 debido a la falta de pagos y otros incumplimientos".

Este impase dejó fuera del aire el primer partido de la fecha 1 y generó malestar entre los hinchas, que esperaban disfrutar del estreno del Torneo Apertura.

Tras el impasse en el debut del Torneo Apertura 2026, L1 Max confirmó que continuará emitiendo los partidos de la Liga 1, luego de llegar a un acuerdo con la FPF y los clubes involucrados. La señal oficial del campeonato peruano se mantiene, asegurando que los hinchas no se perderán ni un solo partido.