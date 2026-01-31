IPD se pronuncia tras imagen viral que revela pésimo estado del campo del Estadio Nacional

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En los últimos días, una imagen en redes sociales ha causado gran indignación entre los hinchas del fútbol nacional. Esta foto, que se hizo viral en solo horas, mostraba la cancha de juego del Estadio Nacional en pésimas condiciones al no mostrar rastro alguno de césped.

De inmediato, los seguidores de la Selección Peruana y la Liga 1 especularon sobre las razones de la deplorable actualidad del primer escenario deportivo del país. Una de las versiones es que la seguidilla de conciertos habría ocasionado un desgaste ya que en las últimas semanas las presentaciones musicales han sido constantes.

IPD se pronuncia sobre la cancha del Estadio Nacional

Tras la ola de críticas, el Instituto Nacional del Deporte (IPD) publicó un comunicado en redes sociales dando su descargo y explicando las causa del estado del campo de juego del Estadio Nacional.

La entidad dejó en claro que la cancha se encuentra atravesando un proceso de mantenimiento como se hace todos los años y que la imagen que se vio en las plataformas virtuales se debe a este procedimiento.

"La cancha del Estadio Nacional se encuentra en mantenimiento. Lo que se aprecia en las imágenes son trabajos de movimiento de tierra que se vienen realizando como parte del proceso de resembrado del césped natural del primer escenario deportivo del país", indicaron.

Comunicado del IPD sobre el Estadio Nacional.

En esa misma línea, el organismo adscrito al Minedu, dejó en claro que el resembrado programado con anterioridad es necesario luego de que se realizara diversos espectáculos deportivos o de entretenimiento como ha sido el caso reciente.

"Esta labor de mantenimiento responde a la programación de actividades que realiza la entidad luego que la cancha es utilizada para el desarrollo de eventos deportivos y no deportivos. El resembrado de la cancha es realizado por empresas especializadas en el mantenimiento de campos de fútbol de césped natural", agregó.

Rechazan todo tipo de críticas

Finalmente, la entidad precisó que los trabajos permitirán al primer escenario deportivo del país estar a la altura de los estadios más importantes de la región. Además, rechazaron rotundamente las versiones vertidas en las redes sociales.

"Estos trabajos permitirán que la cancha luzca en todo su esplendor y sea utilizado en inmejorables condiciones en los torneos deportivos. Rechazamos cualquier tipo de afirmaciones que tergiversen las actividades que, con total transparencia y compromiso con el deporte nacional, realiza el IPD", finalizaron.

En resumen, el IPD se pronunció sobre la imagen que mostró un pésimo estado del campo de juego del Estadio Nacional asegurando que es por trabajos de mantenimiento programados con anterioridad.