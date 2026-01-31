¿Williams Riveros no aprobó el examen de nacionalización? Esto es lo que se sabe

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un verdadero dolor de cabeza para Universitario. A pocos días de su estreno en la Liga 1, se reveló que Williams Riveros no aprobó el examen de nacionalización por segunda vez, situación que contrasta con el caso de Matías Di Benedetto, quien sí habría pasado la prueba. Aunque todavía no existe un comunicado oficial, el panorama empieza a preocupar en Ate.

¿Riveros desaprobó examen de nacionalización?

Un duro golpe es el que habría recibido Universitario de Deportes en la previa de su debut en el Torneo Apertura 2026. Este viernes 30 de enero se conocieron los resultados del proceso de nacionalización y, de acuerdo con la información difundida, Williams Riveros habría desaprobado su segundo examen de nacionalización peruana.

El defensor paraguayo rindió la evaluación junto a Matías Di Benedetto, pero solo uno habría logrado el objetivo. La versión fue revelada por el periodista Enrique Vega a través de su cuenta de X.

"Williams Riveros habría desaprobado su segundo examen de nacionalización, mientras que Matías Di Benedetto sí logró superar la prueba. Cabe señalar que aún le resta una última oportunidad para rendir el examen", escribió el comunicador.

Lo concreto es que, bajo este panorama, Williams Riveros todavía tendría una última chance para rendir el examen y buscar su tan ansiada nacionalización.

¿Di Benedetto llegará para enfrentar a ADT?

Mientras el foco está puesto en Williams Riveros, la situación de Matías Di Benedetto también sigue bajo observación. Si bien las informaciones indican que el defensor argentino sí aprobó el examen de nacionalización, el club merengue todavía debe esperar la comunicación formal de Migraciones.

Recién con la notificación oficial, Universitario de Deportes podrá tramitar los respectivos DNI y luego inscribir a los jugadores ante la Liga 1.

Por ahora, todo indica que Universitario de Deportes no podrá contar ni con Williams Riveros ni con Matías Di Benedetto para el partido ante ADT, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

Universitario de Deportes vs ADT

Universitario de Deportes debutará en el Torneo Apertura 2026 recibiendo a ADT de Tarma en el Estadio Monumental, en un encuentro que se jugará este domingo 1 de febrero, desde las 6:00 p.m.

Lo único claro por ahora es que Williams Riveros habría desaprobado su segundo examen de nacionalización, mientras que Matías Di Benedetto sí lo habría superado. En Universitario siguen atentos a la comunicación oficial para definir qué sucederá con ambos defensores antes del debut en la Liga 1.