Combinación peruana: Joao Grimaldo debutó con gol en Sparta Praga tras asistencia de Oliver Sonne

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Buscando continuidad y minutos, Joao Grimaldo y Oliver Sonne ficharon por uno de los clubes más importantes de Chequia: el Sparta Praga. Y en cuestión de días, ambos elementos de la Bicolor han demostrado que serán de utilidad para su equipo ya que el exjugador de Sporting Cristal acaba de anotar su primer tanto tras asistencia del nacido en Dinamarca.

Joao Grimaldo anota tras asistencia de Oliver Sonne

Con solo unos días en su nuevo club, ambos futbolistas fueron convocados por su entrenador para enfrentar a Dukla por la fecha 20 de la liga local. Por ello, al inicio del encuentro figuraban en el banco de los suplentes a la espera de una oportunidad.

Por los pocos entrenamientos con el resto de sus compañeros, tanto Joao Grimaldo como Oliver Sonne recién vieron acción al minuto 82 ingresando en reemplazo de Haraslin y Kaderabek. Por suerte, el aporte de los peruanos se hizo sentir con solo minutos en el campo de juego.

🚨 Se vienen juntos 🇵🇪💦 | Joao Grimaldo 🇵🇪 y Oliver Sonne 🇵🇪 DEBUTAN con camiseta del Sparta Praga 🇨🇿 en la Liga Checa.



Momentáneamente el equipo de los peruanos gana por 2-0 al Dukla Praga y tendrán 8 minutos mas descuentos para mostrarse.✨pic.twitter.com/Hql0lSl4BO — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) January 31, 2026

Con un 2-0 a favor, el rival estaba jugado buscando el descuento por lo que dejó espacios en los metros finales. Este espacio fue bien aprovechado por el peruano-danés quien desbordó a toda velocidad por la banda derecha llegando a línea de fondo.

Ahí, Sonne levantó la cabeza y con mucha precisión sacó un pase que cruzó toda el área y encontró a Joao Grimaldo quien solo la tuvo que empujar para poner el tercer tanto y sellar el marcador. Con ello se concreta un auspicioso debut para los jugadores de la Selección Peruana quien acaba de iniciar un nuevo proceso tras la presentación de Mano Menezes.

Debut de ensueño para la dupla peruana del Sparta Praga 🇨🇿. Joao Grimaldo anotó su primer gol tras asistencia de Oliver Sonne.



La dupla Sonnaldo ya es una realidad 🔝🇵🇪.

pic.twitter.com/jJ8DDxYOlw — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) January 31, 2026

Con esta victoria, el Sparta Praga se ubica en la segunda casilla de la tabla de posiciones de la Liga Checa con 41 puntos, a solo 4 del líder Slavia Praga con 45.

Estarán el la convocatoria de Mano Menezes

El último jueves, la Federación Peruana de Fútbol presentó en sociedad a Mano Menezes como flamante entrenador de la Selección Peruana. El experimentado estratega aseguró que el jugador nacional es uno de los más similares a los brasileños por su técnica y habilidad con el balón.

De mantener el rendimiento en el fútbol europeo, ambos elementos que juegan el Chequia serán considerados para los amistosos del mes de marzo por Fecha FIFA.

En resumen, Joao Grimaldo y Oliver Sonne debutaron con el pie derecho luego que el veloz extremo anotara un tanto en la victoria 3-0 del Sparta Praga con asistencia del nacido en Dinamarca.