Universitario quiere a Carlos Zambrano para el 2025: Central de Alianza Lima recibió el llamado de la 'U'

La actual temporada se encuentra a pocos días de llegar a su fin por lo que el mercado de pases pensando en la próxima temporada ya comienza a moverse. En ese sentido, en las últimas horas se habló de la presunta renovación de Carlos Zambrano en Alianza Lima, aunque recientemente se reveló que Universitario se contactó con el central pensando en el 2025.

Así lo dio a conocer el periodista Horacio Zimmermann en su programa de YouTube 'Doble Punta' junto a Pedro García. Ahí, el hombre de prensa aseguró haber escuchado en otro espacio digital conducido por un grupo de hinchas blanquiazules, que una persona cercana al entorno de la 'U' se contactó con el integrante de la Selección Peruana para darle a conocer sus intenciones de contar con sus servicios en el 2025.

Ambos reporteros aseguraron que la información proveniente de 'Los Renegrones' sería de muy buena fuente, aunque también indicaron que ven poco probable que Carlos Zambrano deje las filas de Alianza Lima para fichar por Universitario.

Pese a esta versión que circulo en las últimas horas, el propio Carlos Zambrano se manifestó en otro programa de YouTube acerca de su futuro inmediato. Fue en 'Fútbol champán' donde el rudo zaguero dejó en claro que su mayor deseo es continuar su carrera en club de sus amores al menos por una temporada más. Eso sí, el 'Kaiser' no tuvo problemas en decir que las negociaciones van lentas y les dejó una curiosa advertencia a los directivos.

"Yo me quiero quedar en Alianza, soy hincha del club, pero el tema va medio lento, ya no depende de mí. La pelota está en cancha de los dirigentes y eso lo está viendo mi empresario con la gente del club. En Alianza saben lo que yo quiero y depende de ellos. Gracias a Dios nunca me han faltado ofertas, incluso tuve propuestas de Argentina, pero me encantaría quedarme en Alianza", precisó.