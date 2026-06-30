Universitario sufre sensible baja: Club anuncia salida de jugador tricampeón a semanas de iniciar el Clausura

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los hinchas de Universitario han quedado más que sorprendidos luego que el club anuncie la salida de uno de los jugadores más importantes del plantel. En las últimas horas se había especulado de su posible desvinculación a raíz del interés de uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

Universitario sufre sensible baja a semanas de iniciar el Clausura

A través de sus redes sociales, la institución merengue dio a conocer sobre la partida de José Carabalí a quien le dedico unas cortas, pero emotivas palabras. En su pronunciamiento, los cremas le agradecieron por la garra mostrada desde su llegada a Ate en 2025 y le desearon los mejores éxitos en sus próximos desafíos.

"¡Gracias por tu garra, 'Cara'! Agradecemos a José Carabalí por su profesionalismo, entrega y compromiso, fundamentales para la obtención de nuestra estrella 29. Éxitos en tus próximos desafíos, José", indicaron.

Es importante precisar que José Carabalí llegó a Universitario a inicios del 2025 en reemplazo de Segundo Portocarrero. Rápidamente, el carrilero izquierdo impresionó con su velocidad a pesar de que llegaba con poca continuidad del fútbol japonés.

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Agradecemos a José Carabalí por su profesionalismo, entrega y compromiso, fundamentales para la obtención de nuestra ⭐️29.



Éxitos en tus próximos desafíos, José 💪. pic.twitter.com/Vkpwz1OD5R — Universitario (@Universitario) June 30, 2026

A lo largo de la temporada, el extremo ecuatoriano se convirtió en pieza clave dentro del plantel que se coronó en el Apertura, Clausura y posteriormente en campeón nacional. Ahora, Universitario deberá buscar un reemplazante de manera inmediata ya que en cuestión de semanas arrancará la segunda parte de la Liga 1 2026.

¿Por qué se fue José Carabalí?

De acuerdo a la información difundida por el periodista Mauricio Loret de Mola, las razones de José Carabalí son netamente personales, además del interés de LDU de Quito. Por ello, el jugador comenzó a negociar con la directiva del club de Ate para ponerle fin anticipadamente a su vínculo contractual el cual finalizaba en diciembre de este 2026.

El mismo hombre de prensa reveló que la directiva ya tenía en su radar la salida del extremo izquierdo. Por ello, el nombre de Gustavo Cortez, futbolista ecuatoriano con pasado en Independiente del Valle, parte como candidato para llegar al elenco crema en reemplazo del saliente Carabalí.

Eso sí, Franco Velazco y compañía deberán acelerar las negociaciones ya que Héctor Cúper se encuentra en la fase de acondicionamiento físico para lo que será la segunda parte del año.

De esta manera, Universitario anunció la sorpresiva salida de José Carabalí a semanas de iniciar el Torneo Clausura. El ecuatoriano tendría todo arreglado con la Liga de Quito de su país.