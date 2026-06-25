Paolo Guerrero saluda fichaje de Lapadula por la 'U' y pide su vuelta a la selección: "Muchos éxitos"

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario remeció el mercado de pases nacional tras anunciar el fichaje de Gianluca Lapadula. El delantero de 36 años tendrá su primera oportunidad en una liga que no sea la italiana y buscará ayudar al elenco crema a enderezar el mal arranque que tuvieron en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

Pide su regreso a la Selección Peruana

Como era de esperarse, diversas figuras de la Liga 1 opinaron sobre la llegada del 'Bambino' como fue el caso de Paolo Guerrero. El referente de Alianza Lima fue abordado por parte de la prensa deportiva nacional a su salida del complejo del EGB en Lurín y rápidamente se le consultó por la presencia del delantero ítalo-peruano.

Lejos de rechazar la pregunta, el máximo goleador de la Selección Peruana expresó sus mejores deseos para Gianluca Lapadula e incluso aseguró que espera el regreso del mejor nivel del delantero para que así pueda pegar la vuelta a la Bicolor.

"Muy bien, lo mejor y muchos éxitos para 'Lapa'. Ojalá que pueda hacer todo bien y que vuelva a estar en la selección porque es un jugador importante", comentó a Fútbol en América.

Gianluca Lapadula será jugador de Universitario por una temporada y media.

Es importante recordar que tanto Paolo Guerrero como Gianluca Lapadula compartieron en el combinado patrio durante el inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026 bajo la dirección técnica de Juan Máximo Reynoso.

Factor clave para su llegada a Universitario

Luego de pisar suelo peruano y ser anunciado de manera oficial, diferentes versiones sobre su fichaje por Universitario han venido circulando en los últimos días. Por ejemplo, el periodista Gustavo Peralta comentó que el actual gerente deportivo de la 'U', Antonio García Pye fue clave para concretar la operación.

Según indicó el hombre de prensa, cuando García Pye estuvo como directivo de la FPF mantuvo una charla con el atacante la cual podría haberlo convencido en estos tiempos para finalmente optar por vestir la camiseta crema.

"Tú tienes que jugar en Universitario, tú eres un delantero para el estilo 'U'. Tú eres un delantero hecho y derecho completamente para Universitario", le habría comentado años atrás.

De esta manera, Paolo Guerrero felicitó a Gianluca Lapadula por su reciente fichaje por Universitario y hasta pidió que pueda recuperar su nivel para un eventual regreso a la Selección Peruana. Ambos futbolistas compartieron vestuario años atrás por lo que queda en claro que existe una buena relación.