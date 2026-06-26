Renato Tapia opina sobre la actualidad de la Liga 1 y cuestionó el exceso de cupos de extranjeros: "Es negocio"

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana ha sostenido cuatro partidos amistosos bajo la dirección técnica dl brasileño Mnao Menezes. En la nómina de convocados para estos compromisos figuraron algunos rostros nuevos y otros que se han ganado un puesto tras anteriores procesos con la Blanquirroja, sin embargo, uno de los grandes ausentes es el volante Renato Tapia.

Al respecto, ha roto su silencio para despejar rumores sobre su no llamado al 'equipo de todos' cuestionando a su vez las decisiones que se vienen adoptando por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la estructura actual que tiene la Liga 1.

La palabra de Renato Tapia: Cuestionamientos sobre la FPF y el torneo local

El apodado 'Cabezón' señaló que no mantiene comunicación con nadi del máximo rector del fútbol nacional, salvo con el personal médico. Por tal razón, desmintió que exista un conflicto con los directivos, debido a que todas sus críticas anteriores también las comunicó de manera interna.

"Los únicos que me han hablado de la selección son los fisioterapeutas, que me extrañan. Pude conversar con el presidente y yo, públicamente, no he dicho nada que no haya conversado con él. Quizá no le gustó que yo le dijera algo (...) Yo digo las cosas como son", expresó.

De otro lado, Renato Tapia se pronunció sobre la actualdiad que afronta la Liga 1 y puso en tela de juicio que en cada club nacional se tenga que incorporar extranjeros.

"Quieren aumentar el cupo de extranjeros para el próximo año, ¿no? Yo veo que la 'U', tricampeón, no necesitaba un extranjero más, por ejemplo", sostuvo exjugador de Celta de Vigo.

Además, cuestionó que en el entorno del fútbol peruano muchas decisiones se estarían netamente focalizando en obtener un beneficio económico, en lugar de priorizar mejoras estructurales y brindar mayores oportunidades a los jóvenes talentos.

"Yo creo que traer un extranjero más es negocio. ¿Tiene sentido traer un DT de renombre a la selección y quitarle la oportunidad a un joven?", aseveró evidenciando su total desacuerdo con dicha medida.

Extraña a la selección peruana

En otro momento, el futbolista de 30 años abrió su corazón y reveló que extraña vestir los colores de la selección peruana por lo reveló la profunda tristeza que siente por no ser considerado por el actual comando técnico.

"Duele en el corazón no estar en la Selección Peruana. Tantos años que uno ha estado y yo aún siento que puedo aportar mucho. No creo que se haya terminado un ciclo; al revés, pienso que todavía no le he dado todo lo que tenía que darle a la selección. Haciendo las cosas bien, siento que puedo estar en un par de procesos más", indicó.

Renato Tapia no se guardó nada y en una reciente entrevista para un programa deportivo de Youtube opinó acerca de la actualiad de la Liga 1 y cuestionó el exceso del cupo de extranjeros afirmando que es "es un negocio".