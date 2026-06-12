Juntos por el Perú: JEE Lima Centro 1 declara improcedente solicitud de nulidad de 1 751 mesas de sufragio

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de nulidad de 1 751 mesas de sufragio presentada por el partido político Juntos por el Perú.

Como se recuerda, la organización política que encabeza Roberto Sánchez Palomino formuló sus requerimientos el miércoles 10 de junio, último día para hacer efectivo los petitorios, según la causal b) del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Tasa electoral equivalente a más de dos millones de soles no fue pagada

De acuerdo con los fundamentos del JEE Lima Centro 1, el petitorio de Juntos por el Perú no fue admitido por incumplir el "procedimiento, oportunidad, legitimización" enmarcadas en la Ley Orgánica de Elecciones.

En ese sentido, el órgano electoral señaló que el partido político no acreditó el pago de la tasa, la cual asciende a más de 2 millones de soles.

(Noticia en desarrollo...)