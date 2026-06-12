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Juntos por el Perú: JEE Lima Centro 1 declara improcedente solicitud de nulidad de 1 751 mesas de sufragio

El Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud presentada por Juntos por el Perú que busca declara la nulidad de más de 1 700 mesas de sufragio.

Declaran improcedente pedido de nulidad de mesas de Juntos por el Perú.
Declaran improcedente pedido de nulidad de mesas de Juntos por el Perú. Composición Exitosa

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 12/06/2026

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El Pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de nulidad de 1 751 mesas de sufragio presentada por el partido político Juntos por el Perú.

Como se recuerda, la organización política que encabeza Roberto Sánchez Palomino formuló sus requerimientos el miércoles 10 de junio, último día para hacer efectivo los petitorios, según la causal b) del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Tasa electoral equivalente a más de dos millones de soles no fue pagada

De acuerdo con los fundamentos del JEE Lima Centro 1, el petitorio de Juntos por el Perú no fue admitido por incumplir el "procedimiento, oportunidad, legitimización" enmarcadas en la Ley Orgánica de Elecciones

En ese sentido, el órgano electoral señaló que el partido político no acreditó el pago de la tasa, la cual asciende a más de 2 millones de soles.

(Noticia en desarrollo...)

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