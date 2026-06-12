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Estrategia inédita

Agentes Terna se disfrazan de mascotas del Mundial 2026 y capturan a comercializador de droga en SJL

Disfrazados de mascotas del Mundial 2026, agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde de la Policía Nacional lograron la captura de un comercializador de droga en San Juan de Lurigancho.

Agentes Terna se disfrazan de mascotas del Mundial para capturar a sujeto
Agentes Terna se disfrazan de mascotas del Mundial para capturar a sujeto (Foto: Difusión)

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 12/06/2026

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Agentes Terna del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú lograron la captura de un comercializador de droga en el distrito de San Juan de Lurigancho. Para la diligencia las autoridades se disfrazaron de mascotas del Mundial 2026.

La fiebre del Mundial presente en intervención policial

La fiebre de la Copa del Mundo 2026 que se viene desarrollando en Norteamérica también llegó a los operativos de la Policía en el Perú, debido a que efectivos del Grupo Terna, que se caracterizan por apostar ponerse indumentarias de toda índole en sus intervenciones, decidieron esta vez usar los disfraces de las mascotas de la fiesta máxima del fútbol, Maple y Clutch.

Las autoridades recurrieron a esta estrategia para llevar a cabo un operativo antidrogas en el distrito de San Juan de Lurigancho con la finalidad de acercarse, sin despertar sospechas, a un inmueble localizado en la urbanización Las Flores en el que se encontraba la persona que debían detener.

Al momento de ingresar a la vivienda, los agentes del orden hallaron al investigado en el preciso momento en que se encontraba realizando la dosificación de sustancias ilícitas. El hombre fue identificado como Carlos Cabrera Heredia, de 48 años de edad, quien es conocido bajo el alias de 'Pichichi'.

Los efectivos indicaron que sobre una mesa se encontraban diversos recortes de periódico que eran usados por el sujeto para envolver los estupefacientes. De acuerdo a lo indicado por la Policía.

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El hallazgo de droga y arma de fuego en el inmueble 

Las autoridades señalaron que durante el registro de los ambientes se incautaron un total de 2500 ketes de pasta básica de cocaína. En el mismo espacio del inmueble, los miembros del Grupo Terna hallaron envoltorios adicionales que contenían marihuana y una cantidad no especificada de dinero en efectivo.

Además, los efectivos policiales durante la inspección minuciosa en dicha parte de la vivienda hallaron un arma de fuego en el interior de uno de los cajones y se encontraba abastecido de municiones.

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Según el coronel de la Policía Nacional, Carlos Alcántara, esta diligenci se estableció siguiendo el Plan de Seguridad Ciudadana y la Lucha contra la Criminalidad, el Grupo Terna procedió a realizar dicha diligencia y mimetizar ello concordando con el desarrollo de la Copa del Mundo 2026.

Como vemos, agentes del Grupo Terna de la PNP recurrieron a disfraces de Maple y Cutch, mascotas del Mundial 2026, para realizar un operativo antidrogas en el distrito de San Juan de Lurigancho. Con dicha indumentaria ingresaron a un inmueble para concretar la captura de un comercializador de drogas.

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