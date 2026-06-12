Corea del Sur remontó 2-1 a República Checa en su debut en el Mundial 2026: Hwang In-beom fue la figura

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un debut con el pie derecho. En un partido de poder a poder, Corea del Sur remontó y ganó 2-1 a República Checa en un compromiso perteneciente a la fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026. La figura fue el surcoreano Hwang In - beom con una anotación y un pase gol para el triunfo de su país.

El debut de Corea del Sur en el Mundial 2026: remontada y victoria

En un duelo disputado la noche del último jueves, 11 de junio, en el estadio Akron de Guadalajara (México), el combinado asiático y europeo midieron fuerzas en un primer tiempo en el que hubo paridad táctica en el mediocampo y pocas ocasiones claras de peligro.

Posteriormente, las emociones se concentraron en el segundo tiempo. El cuadro checo rompió la igualdad en el minuto 58 por intermedio del defensor Ladislav Krejčí, quien capitalizó una gran acción para poner en ventaja a su país con un testazo tras un lateral con potencia de Vladimír Coufal.

Sin embargo, la respuesta de los capitaneados por Son Heung - min fue inmediata. Con ayuda de las transiciones veloces adelantó su línea en busca del gol. Fue así que en el minuto 67, el mediocampista Hwang In-beom estampó el empate tras un remate certero luego de eludir al arquero y un defensa rival en el corazón del área.

Corea del Sur no se amilanó y continuó en su afán de llevarse su primer triunfo en la Copa del Mundo celebrada en Norteamérica por lo que la anotación del triunfo llegó en la fracción 79 a través del delantero On Hyeon - gyu, quien ingresó desde el banquillo de suplentes para sellar el resultado, luego de un pase rasante de In-beom.

¡¡POR ALGO ENTRÓ POR SONNY!! Oh Hyeon-Gyu ingresó por el crack del Tottenham a los 69', con el partido empatado 1-1, y a los 80' marcó el 2-1 final de Corea del Sur ante República Checa.



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Este es el panorama del Grupo A de la Copa del Mundo 2026

Con este triunfo, el equipo surcoreano sumó sus primeros tres puntos en la vigésima edición del campeonato igualando a la selección de México en la cima de la tabla de posiciones del Grupo A, luego de que el país anfitrión derrotara previamente a Sudáfrica por 2-0.

Por su parte, República se marchó sin unidades en su regreso a una justa mundialista después de 20 años de ausencia viéndose obligada a buscar un resultado a su favor en la próxima jornada de la fase de grupos.

Corea del Sur sacó a relucir su buen momento futbolístico para tener un gran debut en el Mundial 2026 tras remontar y vencer 2-1 a República Checa, en un partido perteneciente a la fecha 1 del Grupo A teniendo como gran figura al mediocampista Hwang In -beom quien anotó el empate parcial y dio el pase del triunfo.