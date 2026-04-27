Alianza Lima presentaría reclamo contra Chankas CYC por presunta mala inscripción de su entrenador

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Torneo Apertura viene entrando en su recta final con dos equipos que luchan palmo a palmo por quedarse con el mismo. Por un lado, Alianza Lima cuenta con grandes chances de alzar este primer título del año, pero para ello deberá esperar que Chankas CYC se caiga ya que es otro club que ocupa el primer lugar de la tabla de posiciones.

Posible reclamo de Alianza contra Chankas CYC

Y mientras dentro del campo ambas escuadras están metidas en la pelea, fuera de el podría haber un enfrentamiento que también podría ser decisivo para definir al campeón. En los últimos días se conoció que el entrenador del cuadro de Andahuaylas, Walter Paolella, no estaría habilitado por la FPF para ejercer como director técnico.

Por ello, en la última edición del programa 'A Presión Radio' en YouTube, el periodista Carlos Univazo deslizó la posibilidad que desde Alianza Lima ya estarían preparando un reclamo respecto al tema. Todo comenzó con una consulta a Leao Butrón, uno de los panelistas e hincha del club íntimo, para luego informar que la chance está latente.

Respecto a ello, el delegado de los blanquiazules Tito Ordoñez también fue consultado días atrás antes que el primer equipo viaje a Trujillo. En esa oportunidad, el directivo indicó que hay situaciones por aclarar, pero precisó que el club no tiene ninguna postura tomada.

"Todo eso se va ver en el reglamento, son situaciones que no están claras. No hay nada que tengamos que decir, para eso existen los reglamentos, los dirigentes de las comisiones que tienen que ver"



Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima



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"Esto se va a revisar según el reglamento. Son situaciones que no están claras. No hay nada que tengamos que decir. No me gusta conversar caminando, le pido disculpas, pero en este momento no tenemos nada que declarar. Existen reglamentos y comisiones que deben analizar estas situaciones. Hemos tomado conocimiento al igual que ustedes. No hay nada más que decir", indicó.

Chankas descarta pérdida de puntos

El propio Chankas CYC emitió un comunicado dejando en claro que la Federación Peruana de Fútbol tiene conocimiento de la situación de su entrenador y que este cuenta con las acreditaciones y documentos correspondientes para ejercer su trabajo en la Liga 1.

"El profesor Paolella forma parte del comando técnico de club, encontrándose en proceso de regularización de los aspectos administrativos y documentarios correspondientes para dirigir en el torneo peruano, conforme a los procedimientos establecidos ante las autoridades competentes", revelaron.

En resumen, Alianza Lima presentaría un reclamo contra Chankas CYC por la situación de su director técnico Walter Paolella ya que no contaría con la habilitación necesaria para dirigir.