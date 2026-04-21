Universitario oficializa salida de Javier Rabanal como DT del primer equipo: "Agradecemos su profesionalismo"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ciclo de Javier Rabanal al frente de Universitario llegó a su fin luego que el propio club lo hiciera oficial a través de un comunicado. En el escrito, el elenco merengue confirma lo que ya se había indicado en las últimas horas, especialmente luego de la dura derrota en Arequipa ante Melgar que los deja prácticamente fuera de la pelea por el Torneo Apertura.

"El club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, tras una reunión sostenida entre la administración y el profesor Javier Rabanal, se acordó que su etapa como entrenador frente al primer equipo terminó", indicaron.

Universitario confirma salida de Javier Rabanal.

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