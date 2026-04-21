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Universitario oficializa salida de Javier Rabanal como DT del primer equipo: "Agradecemos su profesionalismo"

A través de un comunicado, Universitario anunció de manera oficial la salida de Javier Rabanal como entrenador del primer equipo y también dio a conocer quien será el DT interino.

Javier Rabanal dejó de ser entrenador de Universitario tras malos resultados.
Javier Rabanal dejó de ser entrenador de Universitario tras malos resultados. (Andina)

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 21/04/2026

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El ciclo de Javier Rabanal al frente de Universitario llegó a su fin luego que el propio club lo hiciera oficial a través de un comunicado. En el escrito, el elenco merengue confirma lo que ya se había indicado en las últimas horas, especialmente luego de la dura derrota en Arequipa ante Melgar que los deja prácticamente fuera de la pelea por el Torneo Apertura.

"El club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, tras una reunión sostenida entre la administración y el profesor Javier Rabanal, se acordó que su etapa como entrenador frente al primer equipo terminó", indicaron.

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Universitario confirma salida de Javier Rabanal.

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