El fuerte reclamo de los hinchas de Universitario tras la derrota 2 a 1 ante Alianza Atlético: "¡Fuera Barco!"

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Se acabó el sueño del Torneo Apertura y el sentir del pueblo crema se hizo escuchar. Universitario de Deportes perdió 2 a 1 ante Alianza Atlético de Sullana, en un encuentro perteneciente a la jornada 12 del Torneo Apertura y disputado en el Estadio Monumental, lugar en el que los hinchas exigieron la salida de Álvaro Barco, director deportivo del club.

Hinchas cremas exigen que Álvaro Barco deje la 'U'

Un 'Vendaval' arrasó con la 'U' la noche del último domingo 26 de abril en el Estadio Monumental. en el que el conjunto norteño Alianza Atlético dio el golpe y venció 2 a 1 al cuadro dirigido por Jorge 'Coco' Araujo. Valentín Robaldo fue el héroe sullanense y verdugo de los merengues que atraviesan un momento complicado tras la salida del estratega español Javier Rabanal.

En medio de dicho escenario, tras el pitazo final, varios aficionados del conjunto crema exigieron la salida del directivo Álvaro Barco, quien tuvo responsabilidad en armar el actual plantel entre los que se encuentran los refuerzos, quienes han sido muy cuestionados por no dar la talla y los objetivos no se han logrado.

En tal sentido, desde diversos sectores del coloso de Ate el cántico fue unánime y ensordecedor: "¡Fuera Barco!", se escuchó a viva voz, reflejando su total molestia los maloes resultados obtenidos así como por la deficiencia en el juego.

La razón por la que los hinchas piden la salida de Álvaro Barco

El hartazgo en el hincha crema y a su vez la exigencia de que Álvaro Barco deje el cargo de director deportivo de Universitario corresponde a su trabajo realizado en el cuadro nacional, pese a contar con los pergaminos de haber tenido buenas gestiones en otros clubes, esta vez el éxito no lo acompaña.

La gota que derramó el vaso fue la accidentada salida del entrenador español Javier Rabanal, quien tras su exitoso paso por Independiente del Valle se esperaba que replicara lo mismo en la institución de Ate, pero ello nunca sucedió.

Adicionalmente, se encuentra las contrataciones de futbolistas que terminaron siendo un fracaso como es el caso de Sekou Gassama, que no tiene minutos con el equipo. También Miguel Silveira y Héctor Fértoli, quienes cuenta con poca continuidad.

Universitario de Deportes no atraviesa un buen momento y ello se consumó con la última derrota por 2 a 0 ante Atlético Sullana, la noche del último domingo 26 de abril. A ello se sumó que los hinchas hicieron escuchar su voz y, desde las tribunas del Estadio Monumental, exigieron la salida de Álvaro Barco, director deportivo del club.