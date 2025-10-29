¿Universitario vs Alianza Lima en Estados Unidos? Clásico peruano se jugaría en pretemporada

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

No cabe duda que el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima es el más atractivo del fútbol peruano y el que acapara más la atención. Por tal motivo, se estaría promoviendo jugar un Clásico amistoso fuera de nuestras fronteras, y el destino elegido sería un coloso en los Estados Unidos.

Clásico peruano se jugaría en Miami

Durante la reciente emisión del podcast 'Doble Punta', el comunicador Horacio Zimmermann comentó que se estaría gestionando un encuentro amistoso en suelo estadounidense. La ciudad elegida sería Miami, en el Estado de Florida, que alberga a más de 100 mil conciudadanos.

"Hay bomba porque implica a los Estados Unidos de Norteamérica. Clásico del fútbol peruano, enero del 2026, Miami. Hard Rock Stadium. Lo llenan de todas maneras. Ha habido ya clásico. Es muy probable que el 18 de enero (del 2026) Alianza y la 'U' jueguen un Clásico como parte de la preparación de cada uno", sostuvo Zimmermann.

No sería la primera vez que ambas escuadras se miden en este país, al haber disputado tres compromisos, todos amistosos. La primera vez que se vieron las caras fue el 2 de julio de 1997 con triunfo para los 'cremas' en el Lockhart Stadium de Florida. En aquella ocasión, el recinto con capacidad para más de 18 mil espectadores no se llenó.

La segunda vez que se enfrentaron en Estados Unidos fue el 28 de enero del 2007 en la misma locación, con empate sin goles. El último partido en este país se realizó en el Orange Bowl de Miami, con victoria por 2 a 0 de los 'blanquiazules'.

¿Qué capacidad tiene el Hardo Rock Stadium?

Este recinto multideportivo inaugurado en 1987, ha tenido varios nombres desde que empezó operaciones y recibió el actual desde el 17 de agosto del 2016 tras un acuerdo de patrocinio. Su capacidad es de 65 mil 300 espectadores para la mayoría de eventos deportivos.

Para el Mundial de Fútbol de la FIFA del 2026, este coloso ha sido elegido para ser una de las sedes. Experiencia internacional tiene de sobra, al haber albergado el Barcelona 3 Real Madrid 2 en 2017, el Manchester City 3 Bayern München 2 en 2018 y la final de la Copa América 2024 con victoria de Argentina 1 a 0 sobre Colombia.

La posibilidad de que Universitario de Deportes y Alianza Lima jueguen un partido amistoso está latente y sería en enero del próximo año en Miami. Como parte de su pretemporada, ambas escuadras se enfrentarían en el Hard Rock Stadium.