El millonario botín que ganó la 'U' con el tricampeonato: casi 4 millones de dólares y nuevos récords históricos

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes venció 2-1 a ADT de Tarma y se coronó tricampeón nacional al ganar el Torneo Clausura 2025 con anticipación. El equipo dirigido por Jorge Fossati consolidó una campaña impecable, dominando la Liga 1 de principio a fin y obteniendo su estrella número 29 en la historia del club.

Con este nuevo título, el cuadro 'crema' no solo reafirma su dominio en el fútbol peruano, sino que también obtiene una recompensa económica histórica.

Por coronarse campeón nacional, recibirá 350 mil dólares del Consorcio Fútbol Perú y 600 mil dólares adicionales por parte de la Conmebol, como reconocimiento al monarca del torneo local.

Premios. Universitario de Deportes, Tricampeón de la Liga 1.



La "U" se coronó campeona al ganar el Apertura y Clausura 2025, levantando el trofeo el 7 de noviembre en el Monumental.



Aquí los premios económicos confirmados (aprox.).



1. CONMEBOL: USD 600,000 como campeón... pic.twitter.com/l3ZKYhERM5 — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) October 27, 2025

Sin embargo, el mayor ingreso proviene de su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por la cual el ente sudamericano le otorgará 3 millones de dólares, sumando un total de 3 millones 950 mil dólares en premios.

Al cambio en moneda nacional, esto representa más de 13 millones 400 mil soles, un monto clave para reforzar el plantel y afrontar los desafíos internacionales.

El impacto económico del tricampeonato 'crema'

El éxito deportivo de Universitario también se refleja en sus finanzas. Además de los premios de la Conmebol, el club obtuvo ingresos significativos por taquillas, auspicios y derechos de transmisión durante toda la temporada 2025. Según el abogado argentino Marcelo Bee Sellares, la institución logró incrementar en un 20% sus ingresos respecto a 2024, marcando un año récord en su economía.

A estos montos se podrían sumar 330 mil dólares por cada victoria en fase de grupos de la Libertadores, una motivación adicional para el plantel que sueña con hacer historia en el certamen continental.

Por ahora, el equipo tendrá unos días de descanso antes de enfrentar a Deportivo Garcilaso el próximo 7 de noviembre en el Estadio Monumental, donde se realizará la ceremonia oficial de premiación ante su hinchada.

Récords históricos y metas para el 2026

El administrador Franco Velazco destacó que el club ya está planificando la temporada 2026 con la mirada puesta en el tetracampeonato. "Estamos apuntando seriamente a seguir haciendo historia y llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores", expresó tras la celebración en Tarma.

Con este logro, Universitario se convirtió en el primer club peruano en alcanzar dos tricampeonatos nacionales: el primero en 1998-2000 y el segundo entre 2023 y 2025. Además, consiguió cinco torneos cortos consecutivos y se consagró campeón invicto en uno de ellos, una hazaña inédita en la era profesional.

La 'U' también rompió el récord del título más temprano de la historia, asegurando el campeonato el 26 de octubre, superando la marca de Sporting Cristal de 1996. Así, el tricampeón reafirma su grandeza, demostrando que la garra, la disciplina y el trabajo en equipo lo mantienen como el club más laureado y competitivo del país.