Alianza Lima jugará amistoso con Colo-Colo: equipo chileno anunció el 'Clásico de la Hermandad'

Aprovechando el parón por fecha FIFA, Alianza Lima disputará un amistoso internacional. El equipo blanquiazul de leyendas viajará a Santiago de Chile para enfrentar a Colo-Colo, en lo que se ha denominado como el 'Clásico de la Hermandad', un partido que reafirma la unión entre ambas instituciones.

Hermandad que perdura

Programado para el sábado 6 de setiembre a las 4.00 de la tarde, el encuentro se jugará en el estadio Monumental David Arellano de la capital chilena. Formarán parte de este encuentro viejas glorias de ambas entidades. Para los hinchas blanquiazules en el país sureño, será una oportunidad de ver a exjugadores vestidos de corto con sus colores.

El evento fue anunciado en los canales oficiales de Colo-Colo, en el que anima a sus seguidores a ser parte de la fiesta programada. Precisa que las entradas ya están disponibles para el público y con beneficios para aquellos que sean socios del 'Cacique'.

"Un enfrentamiento que promete ser inolvidable gracias a la presencia de estrellas del fútbol y la hermandad entre estos dos gigantes del continente", manifiesta el comunicado en Instagram.

Publicación de Colo-Colo sobre amistoso con Alianza Lima.

Cabe precisar que este será el partido que cerrará la gira que el cuadro 'albo' ha realizado por todo Chile conmemorando sus 100 años de vida institucional. Desde enero, varios exfutbolistas que pasaron por el cuadro santiagueño han realizado exhibiciones, y frente Alianza Lima, culminarán sus presentaciones.

¿Cómo nació la hermandad?

En 1987, la delegación blanquiazul viajó a Pucallpa para un partido por el Torneo Descentralizado, acabando por 1-0 ante Deportivo Pucallpa. A su regreso, debieron abordar un avión de la Marina de Guerra del Perú (MGP), un Fokker F27, que al proceder a descender cerca al viejo aeropuerto Jorge Chávez, terminó estrellándose en el mar de Ventanilla.

Todos el plantel y cuerpo técnico perdió la vida, sobreviviendo solo Edilberto Villar Molina, piloto de la aeronave. Indirectamente, se salvó Juan Reynoso, que no viajó por suspensión. En señal de solidaridad, el 'Cacique' prestó a cuatro jugadores para que acaben la temporada con Alianza Lima. Ellos fueron: José Letelier, Parco Quiroz, Francisco Huerta y René Pinto.

De este modo, se jugará un amistoso entre Alianza Lima y Colo-Colo en Santiago de Chile. Este partido reunirá a exestrellas de ambos equipos, forma parte del cierre de gira que realiza el cuadro chileno por varias ciudades de su país, celebrando su centenario de vida institucional.